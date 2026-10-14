Приватна ППО в Україні: скільки цілей збили групи підприємств турелями з кулеметами й дронами

До експериментального проєкту приватної ППО долучилися майже 100 українських підприємств. Створені ними групи вже знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ворожі дрони.

За інформацією Міністерства оборони України, відомство надало цим підприємствам повноваження на здійснення заходів із протиповітряної оборони та формування груп ППО. Серед них — оператори об'єктів критичної інфраструктури, а також державні та приватні підприємства. Проєкт реалізують на підставі постанови Кабміну від 19 листопада 2025 року № 1506.

Скільки цілей збила приватна ППО

За даними Міноборони, до виконання бойових завдань наразі залучено групи ППО шести підприємств. Загалом сформовано близько 50 таких груп, які діють під керівництвом повітряних командувань Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 14 жовтня 2026 року ці групи знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема безпілотники. Основні засоби ураження — дрони-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

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У Міноборони уточнили, що групи перебувають на різних етапах підготовки: частина вже виконує бойові завдання, частина проходить навчання, а частина завершує підготовку.

Як працюють приватні групи

Приватна ППО є частиною багаторівневої системи захисту неба. За даними Міноборони, ініціатива має посилити захист промислових потужностей, критичної інфраструктури та цивільного персоналу від систематичних атак ворожих дронів.

Роботу кожної групи визначає повітряне командування Повітряних Сил, у зоні відповідальності якого вона діє. Компанія та військові спільно визначають ділянку роботи, особовий склад і потрібні засоби. Цілі для груп визначає повітряне командування з урахуванням наявного озброєння та завдань.

Деякі види озброєнь підприємства закуповують власним коштом, оскільки мають статус кінцевого споживача. Компанія також може звернутися до командування Повітряних Сил із проханням тимчасово надати зброю та снаряди зі складів військових частин.

Як нагадали в Міноборони, групи приватної ППО почали бойову роботу у 2026 році. За оцінкою відомства, це дозволяє швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

Раніше ми повідомляли, що ЄС перерахував Україні майже 2,9 млрд євро на системи ППО та РЕБ.

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