Балістична ракета РФ вдарили по Кривому Рогу та пошкодила ресторан. Багато гостей закладу отримали поранення. Приміщення затягнуло димом та вогнем.

Близько 20:14 РФ вдарила по Кривому Рогу, повідомили у мережі. На відео з місця подій — стогони поранених людей, пожежі та дим.

Перше попередження при вихід балістичних ракет з ТОТ Криму з'явилось близько 20:09 відповідно до попередження Повітряних сил ЗСУ. О 20:11 — інформація про приліт перших засобів ураження в Кривий Ріг та про інші ракети, які полетіли на Запоріжжя. О 20:14 — допис про гучні вибухи, орієнтовно, близько двох-трьох. Згодом у пабліку "Свої Кривий Ріг" написали про важкі наслідки влучання ЗС РФ.

"Наслідки жахливі. Серйозна пожежа на місці. Жах. У гостей [ураженого ресторану] кров. Є поранені через удар по Кривому Рогу, зокрема в одному з ресторанів", — написали у пабліку.

Відео дня

Згодом з'явився допис про загиблих людей. На відео з місця ураження — охоплене вогнем приміщення, у якому чути крики постраждалих.

Фото: Скриншот

Удар по Кривому Рогу — деталі атаки 20 листопада

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа озвучив першу інформацію про удар РФ по Кривому Рогу. Згідно з даними ОВА, постраждало вісім людей: не деталізується, ідеться про поранених чи загиблих. Росіяни пошкодили ресторан, автомобілі та гаражі, ідеться у повідомленні.

Фото: Скриншот

Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поки не коментував удар балістики РФ по місту. Тим часом у місцевих пабліках повідомили, що від російського обстрілу постраждала машина швидкої допомоги. На фото — швидка, у якої потрощене лобове скло: інформації про поранення екіпажу немає.

Фото: Дніпро оперативний

Оновлення 21:13 — Дніпропетровська ОВА оновила дані про постраждалих — поранено 20 людей. Серед поранених — троє дітей, зокрема — семирічний хлопчик: за його життя борються лікарі.

Ганжа також опублікував фото з місця прильоту. На фото — потрощений будинок та уламки будматеріалів, які засипали подвір'я.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, у кадр потрапила машина швидкої допомоги, яка прибула для порятунку людей. На відстані 20-30 метрів праворуч вирує пожежа, а місцевість залита водою та засипана уламками різних конструкцій.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Оновлення 21:30 — Олександр Вілкул написав, що РФ вдарила двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Під удар потрапила парковка популярного ресторану (назва не вказана). Коли на місце трагедії прибули рятувальники, їх атакували два реактивних дрони. Посадовець попередив людей, що зменшиться тиск води та можуть бути проблеми з газопостачанням.

Фото: Скриншот

Зазначимо, в ніч на 20 листопада відбувся масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили по українцях балістичні ракети "Искандер-М", 84 крилаті ракети Х-101/"Искандер-М"/"Калибр" та 404 дрони різних типів. Вибухало у Києві, в інших регіонах України, і також дві ракети Х-101 залетіли на територію Польщі.

Нагадуємо, зранку 20 листопада міський голова Києва Віталій Кличко назвав три мости, по яких вночі вдарили росіяни.