Баллистическая ракета РФ ударила по Кривому Рогу и попала в ресторан. Многие посетители заведения получили ранения. Помещение заполнилось дымом и охвачено огнем.

Около 20:14 Россия нанесла удар по Кривому Рогу, сообщили в сети. На видео с места событий — стоны раненых, пожары и дым.

Первое предупреждение о запуске баллистических ракет из временно оккупированной территории Крыма поступило около 20:09, согласно сообщению Воздушных сил ВСУ. В 20:11 — информация о прилете первых боевых единиц в Кривой Рог и о других ракетах, которые полетели на Запорожье. В 20:14 — сообщение о громких взрывах, ориентировочно, около двух-трех. Впоследствии в паблике "Свои Кривой Рог" написали о тяжелых последствиях удара ВС РФ.

"Последствия ужасающие. На месте — серьезный пожар. Ужас. У посетителей [пострадавшего ресторана] кровь. Есть раненые в результате удара по Кривому Рогу, в частности в одном из ресторанов", — написали в паблике.

Видео дня

Позже появилось сообщение о погибших людях. На видео с места поражения — охваченное огнем помещение, в котором слышны крики пострадавших.

Фото: Скриншот

Удар по Кривому Рогу — детали атаки РФ 20 ноября

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа озвучил первую информацию об ударе РФ по Кривому Рогу. Согласно данным ОВА, пострадали восемь человек: не детализируется, речь идет о раненых или погибших. Россияне повредили ресторан, автомобили и гаражи, говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул пока не комментировал удар баллистики РФ по городу. Тем временем в местных пабликах сообщили, что от российских обстрелов пострадала машина скорой помощи. На фото — скорая, у которой разбито лобовое стекло: информации о ранении экипажа нет.

Фото: Днепр оперативный

Обновление 21:13 — Днепропетровская ОВА обновила данные о пострадавших — ранены 20 человек. Среди раненых — трое детей, в том числе семилетний мальчик: за его жизнь борются врачи.

Ганжа также опубликовал фото с места прилета. На фото — разбитый дом и обломки засыпавших двор стройматериалов.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, в кадр попала машина скорой помощи, прибывшая для спасения людей. На расстоянии 20-30 метров справа бушует пожар, а местность залита водой и засыпана обломками разных конструкций.

Фото: Днепропетровская ОВА

Обновление 21:30 — Александр Вилкул написал, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами по центру Кривого Рога. Под удар попала парковка популярного ресторана (название не указано). Когда на место трагедии прибыли спасатели, их атаковали два реактивных дрона. Чиновник предупредил людей, что уменьшится давление воды и могут быть проблемы с газоснабжением.

Фото: Скриншот

Отметим, в ночь на 20 ноября произошел массированный ракетно-дроновый удар РФ по Украине. Согласно данным Воздушных сил, россияне запустили по украинцам баллистические ракеты "Искандер-М", 84 крылатых ракет Х-101/"Искандер-М"/"Калибр" и 404 дроны разных типов. Взорвалось в Киеве, в других регионах Украины, и две ракеты Х-101 залетели на территорию Польши.

Напомним, утром 20 ноября городской голова Киева Виталий Кличко назвал три моста, по которым ночью ударили россияне.