В результате российской атаки повреждены три моста. Для регулирования движения на некоторых столичных переправах были введены временные ограничения.

Из-за ночной российской атаки на столицу были повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты, движение через Подольский частично ограничили, сообщил в своем Telegram-канале киевский городской голова Виталий Кличко.

Как работают мосты после атаки 20 ноября

Северный мост – движение легковых автомобилей запрещено. Проезд разрешен только общественному и специальному транспорту;

Подольско-Воскресенский мост — движение с правого берега на левый перекрыто после атаки. В обратном направлении проезд сохраняется, но при воздушной тревоге его могут временно ограничивать;

Мост Метро – автомобильное движение без ограничений;

Мост Патона — проезд открыт, действует реверсивная полоса:

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С 06:00 до 16:00 – в сторону правого берега.

С 16:00 до 24:00 – в сторону левого берега.

Дарницкий мост — движение без дополнительных ограничений, несмотря на повреждения в результате атаки.

Южный мост — движение разрешено только с левого на правый берег с регулируемыми интервалами. Проезд открыт для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта до 18 тонн. В обратном направлении движение запрещено.

Мэр Киева Виталий Кличко в связи с усложненным движением между левым и правым берегами столицы попросил жителей столицы без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город. Также он обратился в учреждения и предприятия и попросил по возможности внедрить график дистанционной работы сотрудников.

Напомним, Фокус писал, что российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых мощных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов разных типов, из них — около 120 реактивных.

20 ноября войска России атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ в течение утра сообщали о движении воздушных целей над рядом областей, в частности, в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.