Внаслідок російської атаки пошкоджені три мости. Для регулювання руху на деяких столичних переправах запровадили тимчасові обмеження.

Через нічну російську атаку на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили, повідомив у своєму Telegram-каналі київський міський голова Віталій Кличко.

Як працюють мости після атаки 20 листопада

Північний міст — рух легкових автомобілів заборонено. Проїзд дозволено лише громадському та спеціальному транспорту;

Подільсько-Воскресенський міст — рух з правого берега на лівий перекрито після атаки. У зворотному напрямку проїзд зберігається, але під час повітряної тривоги його можуть тимчасово обмежувати;

Міст Метро — автомобільний рух без обмежень;

Міст Патона — проїзд відкрито, діє реверсивна смуга:

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З 06:00 до 16:00 — у бік правого берега.

З 16:00 до 24:00 — у бік лівого берега.

Дарницький міст — рух без додаткових обмежень, попри пошкодження внаслідок сьогоднішньої атаки.

Південний міст — рух дозволено лише з лівого на правий берег з регульованими інтервалами. Проїзд відкрито для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту до 18 тонн. У зворотному напрямку рух заборонено.

Міський голова Києва Віталій Кличко у звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці попросив жителів столиці без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто. Також він звернувся до установ і підприємств, і попросив за можливості впровадити графік дистанційної роботи співробітників.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.

20 листопада війська Росії атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ протягом ранку повідомляли про рух повітряних цілей над низкою областей, зокрема в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.