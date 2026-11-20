Пошкоджено три мости: як працюють переправи Києва після нічної атаки балістикою
Внаслідок російської атаки пошкоджені три мости. Для регулювання руху на деяких столичних переправах запровадили тимчасові обмеження.
Через нічну російську атаку на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили, повідомив у своєму Telegram-каналі київський міський голова Віталій Кличко.
Як працюють мости після атаки 20 листопада
Північний міст — рух легкових автомобілів заборонено. Проїзд дозволено лише громадському та спеціальному транспорту;
Подільсько-Воскресенський міст — рух з правого берега на лівий перекрито після атаки. У зворотному напрямку проїзд зберігається, але під час повітряної тривоги його можуть тимчасово обмежувати;
Міст Метро — автомобільний рух без обмежень;
Міст Патона — проїзд відкрито, діє реверсивна смуга:
- З 06:00 до 16:00 — у бік правого берега.
- З 16:00 до 24:00 — у бік лівого берега.
Дарницький міст — рух без додаткових обмежень, попри пошкодження внаслідок сьогоднішньої атаки.
Південний міст — рух дозволено лише з лівого на правий берег з регульованими інтервалами. Проїзд відкрито для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту до 18 тонн. У зворотному напрямку рух заборонено.
Міський голова Києва Віталій Кличко у звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці попросив жителів столиці без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто. Також він звернувся до установ і підприємств, і попросив за можливості впровадити графік дистанційної роботи співробітників.
Нагадаємо, Фокус писав, що російські військові уночі та вранці у п’ятницю, 20 листопада, здійснили одну з найпотужніших атак на Україну. Ворог застосував близько 100 ракет та 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.
20 листопада війська Росії атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ протягом ранку повідомляли про рух повітряних цілей над низкою областей, зокрема в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.