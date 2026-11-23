У Києві безпілотник РФ влучив у житловий будинок на Подолі: що відомо
Російські терористи ввечері 23 листопада здійснили атаку безпілотниками на центральні райони Києва.
У Подільському районі ударний дрон влучив у житловий будинок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Пізніше він уточнив, що безпілотник врізався у дах шестиповерхового будинку. Усі екстрені служби виїхали на місце події.
Місцеві групи в соцмережах уже опублікували кадри наслідків, на яких видно, як горить квартира на верхньому поверсі будинку.
Трохи раніше мер міста повідомив про падіння уламків дрона прямо на Хрещатику, у Шевченківському районі Києва.
У результаті падіння уламків загорілися два автомобілі та спалахнула пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, пошкоджено балкони на 2–4 поверхах.
Рятувальники вивели з будівлі двох осіб. Трьох постраждалих медики доправили до лікарні. Серед поранених — іноземець, громадянин США.
Загалом у результаті сьогоднішніх атак на Київ п’ятьом людям знадобилася госпіталізація.
Патрульна поліція Києва повідомила, що рух по вулиці Архітектора Городецького (від перехрестя з вулицею Хрещатик до перехрестя з вулицею Заньковецькою) тимчасово перекрито, і просить заздалегідь враховувати це під час планування маршруту.
Прильоти, окрім Шевченківського та Подільського, зафіксовано також у Голосіївському та Печерському районах міста.
Нагадаємо, дрон РФ атакував будівлю Запорізької ОДА.
Також повідомлялося, що російський БПЛА влучив у дитячий садок у Харкові.