Российские террористы под вечер 23 ноября атаковали беспилотниками центральные районы Киева.

В Подольском районе ударный дрон попал в жилой дом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Позже он уточнил, что беспилотник влетел в кровлю шестиэтажного дома. Все экстренные службы выехали на место.

Местные паблики уже обнародовали кадры последствий, где видно, как горит квартира на верхнем этаже дома.

Немного ранее градоначальник проинформировал о падении обломков дрона прямо на Крещатике, в Шевченковском районе Киева.

В результате падения обломков загорелись два авто и вспыхнул пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Кроме того, повреждены балконы на 2-4 этажах.

Спасатели вывели из здания двух человек. Трех пострадавших медики увезли в больницу. Среди раненых — иностранец, гражданин США.

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Всего в результате сегодняшних атак по Киеву пятерым людям понадобилась госпитализация.

Патрульная полиция Киева сообщила, что временно перекрыто движение по улице Архитектора Городецкого (от перекрестка с улицей Крещатик до перекрестка с улицей Заньковецкой), и просит заранее учитывать это при планировании маршрута.

Прилеты, кроме Шевченковского и Подольского, зафиксированы также в Голосеевском и Печерском районах города.

Напомним, дрон РФ атаковал здание Запорожской ОВА.

Также сообщалось, что российский БПЛА попал в детский сад в Харькове.