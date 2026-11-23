В Киеве беспилотник РФ попал в жилой дом на Подоле: что известно
Российские террористы под вечер 23 ноября атаковали беспилотниками центральные районы Киева.
В Подольском районе ударный дрон попал в жилой дом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Позже он уточнил, что беспилотник влетел в кровлю шестиэтажного дома. Все экстренные службы выехали на место.
Местные паблики уже обнародовали кадры последствий, где видно, как горит квартира на верхнем этаже дома.
Немного ранее градоначальник проинформировал о падении обломков дрона прямо на Крещатике, в Шевченковском районе Киева.
В результате падения обломков загорелись два авто и вспыхнул пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Кроме того, повреждены балконы на 2-4 этажах.
Спасатели вывели из здания двух человек. Трех пострадавших медики увезли в больницу. Среди раненых — иностранец, гражданин США.
Всего в результате сегодняшних атак по Киеву пятерым людям понадобилась госпитализация.
Патрульная полиция Киева сообщила, что временно перекрыто движение по улице Архитектора Городецкого (от перекрестка с улицей Крещатик до перекрестка с улицей Заньковецкой), и просит заранее учитывать это при планировании маршрута.
Прилеты, кроме Шевченковского и Подольского, зафиксированы также в Голосеевском и Печерском районах города.
Напомним, дрон РФ атаковал здание Запорожской ОВА.
Также сообщалось, что российский БПЛА попал в детский сад в Харькове.