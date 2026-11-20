20 ноября здание Запорожской областной государственной администрации подверглось атаке FPV-дрона — он попал в стену на седьмом этаже.

20 ноября российский FPV-дрон атаковал здание Запорожской областной государственной администрации. Он попал в стену на седьмом этаже, сообщает глава Запорожской администрации Михаил Семикин. Пострадавших не было, и пожара в месте попадания не возникло.

Ранее сообщалось, что утром 20 ноября Россия нанесла удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. По данным Военно-воздушных сил, ракеты летели в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.

Х-101 и "Калибры" в основном летели в западную часть страны, сообщил представитель Военно-воздушных сил. Баллистические ракеты же наносили удары преимущественно по Киеву и области, в частности по столичным мостам. Всего в атаке было задействовано около 100 ракет и 400 дронов различных типов, из них около 120 реактивных — это одна из самых мощных атак на Украину.

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Также сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву погибли три человека, ещё двое получили ранения. Повреждения получили три моста и объект критической инфраструктуры, а часть районов осталась без троллейбусов из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.

Кроме того, две ракеты и ударный беспилотник упали на территории Польши во время массированного удара России по Украине 20 ноября. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений "Коалиции желающих". Официальных подтверждений со стороны Польши пока нет.