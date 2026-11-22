"Шахед" поразил детское учреждение в одном из районов Харькова. Взрывная волна повредила окна в расположенном по соседству многоэтажном доме.

В воскресенье вечером, 22 ноября, российский ударный беспилотник типа "Шахед" поразил дошкольное учебное заведение в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Чиновник уточнил, что в результате попадания есть двое пострадавших. Также повреждены окна в соседнем многоэтажном доме.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что экстренные службы работают в усиленном режиме.

Глава области также сообщил, что в результате попадания вражеского дрона в Немишлянском районе пострадали 25-летний мужчина, 66-летняя и 86-летняя женщины, которые получают надлежащую

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медицинскую помощь.

Выяснилось, что в результате удара были повреждены здание детского сада и оконные стекла четырёх многоквартирных домов.

Продолжается ликвидация последствий атаки, добавил Синегубов.

Кроме того, по его словам, помощь врачей потребовалась 31-летней женщине, у которой медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

Детский сад после удара Фото: соцсети

Между тем местные каналы публикуют фото, на которых видны последствия удара по дошкольному учебному заведению.

Фокус писал, что в поселке Дымер продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара российского беспилотника был разрушен один из подъездов жилого дома, повреждения получили квартиры с первого по пятый этаж.

Напомним, вечером 22 ноября реактивный беспилотник "Герань-5" попал в ТЦ "Новус" в Вишневом, пробив крышу.