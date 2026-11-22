Российский БПЛА попал в детский сад в Харькове: есть пострадавшие
"Шахед" поразил детское учреждение в одном из районов Харькова. Взрывная волна повредила окна в расположенном по соседству многоэтажном доме.
В воскресенье вечером, 22 ноября, российский ударный беспилотник типа "Шахед" поразил дошкольное учебное заведение в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Чиновник уточнил, что в результате попадания есть двое пострадавших. Также повреждены окна в соседнем многоэтажном доме.
Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что экстренные службы работают в усиленном режиме.
Глава области также сообщил, что в результате попадания вражеского дрона в Немишлянском районе пострадали 25-летний мужчина, 66-летняя и 86-летняя женщины, которые получают надлежащую
медицинскую помощь.
Выяснилось, что в результате удара были повреждены здание детского сада и оконные стекла четырёх многоквартирных домов.
Продолжается ликвидация последствий атаки, добавил Синегубов.
Кроме того, по его словам, помощь врачей потребовалась 31-летней женщине, у которой медики диагностировали острую стрессовую реакцию.
Между тем местные каналы публикуют фото, на которых видны последствия удара по дошкольному учебному заведению.
Фокус писал, что в поселке Дымер продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара российского беспилотника был разрушен один из подъездов жилого дома, повреждения получили квартиры с первого по пятый этаж.
Напомним, вечером 22 ноября реактивный беспилотник "Герань-5" попал в ТЦ "Новус" в Вишневом, пробив крышу.