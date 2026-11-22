В поселке Димер Вышгородского района Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российского нападения в ночь на 22 ноября.

Под завалами разрушенного пятиэтажного дома могут находиться восемь человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в результате удара российского беспилотника был разрушен один из подъездов жилого дома. Повреждения получили квартиры с первого по пятый этаж.

Из здания эвакуировали девять человек. Еще двое жильцов получили травмы.

Последствия российского нападения в поселке Дымер Киевской области, 22 ноября

В настоящее время спасатели расчищают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками. К поисково-спасательной операции привлечены кинологическая и пиротехническая службы ГСЧС, а также инженерная техника. На месте развернут пункт помощи.

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Кроме того, взрывная волна повредила здание детского сада, расположенного рядом с жилым домом.

Последствия российского нападения в поселке Дымер Киевской области, 22 ноября

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате российского обстрела пострадали два человека, в том числе ребенок. Под завалами также могли находиться жильцы дома.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал удар со стороны РФ.

"С утра продолжается поисково-спасательная операция в Димере Киевской области. В пятиэтажном доме подъезд частично разрушен в результате российской атаки с помощью дрона. Спасибо нашим спасателям, которые оперативно отреагировали: девять человек уже эвакуированы, а пожар локализован. Но, к сожалению, под завалами еще могут находиться люди: 14 человек не выходят на связь. На месте работают все необходимые службы", — написал он.

Сегодня ночью российские дроны долетели до Киева, Харькова и Днепра, а в результате ударов по Киевской области были разрушены квартиры в пятиэтажном доме; в Запорожье пострадали дети. В ночь на воскресенье, 22 ноября, российские войска продолжили массированную атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. Воздушные силы ВСУ в течение ночи сообщали о передвижении обычных и реактивных БПЛА в различных регионах страны, а также об угрозе применения управляемых авиабомб. В результате атаки поврежден жилой дом в Вышгородском районе Киевской области, зафиксировано попадание в частное предприятие в Полтавской области и ударного дрона в Харькове.

А до этого российский ракетный удар по центру Кривого Рога 20 ноября унес жизни двух человек, среди которых были ребенок и фельдшерша, оказавшиеся на месте атаки. Еще 42 человека получили ранения, в том числе четверо детей, а 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии — врачи борются за их жизни.