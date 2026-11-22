Сегодня ночью российские дроны долетели до Киева, Харькова и Днепра, а в результате ударов по Киевской области были разрушены квартиры в пятиэтажном доме; в Запорожье пострадали дети.

В ночь на воскресенье, 22 ноября, российские войска продолжили массированную атаку на Украину с помощью ударных беспилотников. Воздушные силы ВСУ в течение ночи сообщали о передвижении обычных и реактивных БПЛА в различных регионах страны, а также об угрозе применения управляемых авиабомб. В результате атаки поврежден жилой дом в Вышгородском районе Киевской области, зафиксировано попадание в частное предприятие в Полтавской области и ударный дрон в Харькове.

Куда летели российские дроны ночью 22 ноября

По информации Воздушных сил ВСУ, первые сообщения о движении ударных беспилотников появились ещё в полночь. Сначала группы дронов были зафиксированы в районе Татарбунаров в Одесской области, а также вблизи Килии и Вилкового. Часть беспилотников двигалась со стороны Черного моря.

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Одновременно реактивные БПЛА входили в Днепропетровскую и Запорожскую области. Военные предупреждали об угрозе для Днепра, Синельникового, Никополя, а также населенных пунктов вблизи Запорожья. Отдельно сообщалось о движении дронов в направлении Кременчуга в Полтавской области и Берестина в Харьковской области.

Впоследствии воздушная угроза распространилась на север Украины. Реактивные беспилотники входили с территории Брянской области РФ в Черниговскую область, пролетали мимо Славутича и двигались в направлении Киевской области. В течение ночи Воздушные силы неоднократно предупреждали о целях в Киеве, Вышгороде, Дымере, Гостомеле, Броварах, Борисполе, Василькове и других населенных пунктах региона.

Кроме того, российские беспилотники были замечены в Харьковской области — в направлении Лозовой, Богодухова, Берестина, Близнюков и Златополя. Позже военные сообщили о движении ударных дронов на Харьков с севера.

Под угрозой оставались и центральные области. Реактивные БПЛА двигались через Полтавскую область в направлении Беликов, а затем — через Кировоградскую область к Кропивницкому. Воздушные силы также предупреждали о беспилотниках над Днепром, Каменским, Желтыми Водами и другими населёнными пунктами Днепропетровской области.

Помимо дронов, военные сообщали об угрозе ударов управляемыми авиабомбами по Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областям. В частности, отдельное предупреждение касалось Сум и Сумской области.

В Киевской области дрон разрушил квартиры в пятиэтажном доме

Одно из последствий ночной атаки зафиксировали в Вышгородском районе Киевской области. О первых последствиях сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате нападения пострадали два человека, в том числе — ребенок. Подросток получил множественные осколочные ранения руки, его госпитализировали. У 22-летней девушки диагностировали резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте.

Удар повредил пятиэтажный жилой дом: возник пожар, квартиры с первого по пятый этаж были разрушены. Спасатели эвакуировали жильцов, однако под завалами еще могут находиться люди — на месте продолжаются поисково-спасательные работы. В настоящее время к ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, психологи и медики.

Кроме того, взрывная волна повредила помещение магазина и здание расположенного рядом детского сада. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, психологи и медики.

Информация о погибших на момент сообщения ещё уточнялась.

Разрушенный жилой дом в поселке Димер Киевской области Разрушенный жилой дом в поселке Димер Киевской области Разрушенный жилой дом в поселке Димер Киевской области Разрушенный жилой дом в поселке Димер Киевской области Разрушенный жилой дом в поселке Димер Киевской области

Россия атаковала Запорожье

В ночь на 22 ноября российские войска нанесли удар и по Запорожью. Под обстрелом оказался Вознесеновский район города, где пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Взрывная волна повредила 22 многоквартирных жилых дома и два нежилых помещения. Информацию о повреждениях обнародовала также секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

В Полтавской области дрон попал в частное предприятие

Еще одно попадание зафиксировали в Кременчугском районе Полтавской области. Российский беспилотник нанес удар по территории частного предприятия.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич. По предварительным данным, пострадавших нет. Других подробностей о повреждениях или характере деятельности предприятия чиновник не привёл.

В Харькове после попадания дрона вспыхнул пожар

Ночью российский ударный беспилотник также нанёс удар по Киевскому району Харькова. На месте удара возник пожар. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"Ударный дрон попал в Киевский район. На месте пожар. Последствия уточняем", — написал он.

На момент публикации сообщения информации о пострадавших и масштабах повреждений не было.

Напомним, что российский ракетный удар по центру Кривого Рога 20 ноября унес жизни двух человек, среди которых были ребенок и фельдшер, оказавшиеся на месте атаки. Еще 42 человека получили ранения, в том числе четверо детей, а 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии — врачи борются за их жизни.

Также "Фокус" сообщал, что российская атака в ночь на 20 ноября в третий раз с начала полномасштабного вторжения повредила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Взрывная волна затронула Зал Славы, входную группу главного корпуса и фотовыставку, посвященную Статуе Свободы в Нью-Йорке.