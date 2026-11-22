Російські дрони цієї ночі долітали до Києва, Харкова й Дніпра, а внаслідок ударів на Київщині зруйновано квартири у п'ятиповерхівці, постраждали діти в Запоріжжі.

У ніч проти неділі, 22 листопада, російські війська продовжили масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ протягом ночі повідомляли про рух звичайних і реактивних БпЛА в різних регіонах країни, а також про загрозу застосування керованих авіабомб. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у Вишгородському районі Київської області, зафіксовано влучання у приватне підприємство на Полтавщині та ударного дрона в Харкові.

Куди летіли російські дрони вночі 22 листопада

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, перші повідомлення про рух ударних безпілотників з'явилися ще опівночі. Спочатку групи дронів фіксували в районі Татарбунарів на Одещині, а також поблизу Кілії та Вилкового. Частина безпілотників рухалася з боку Чорного моря.

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Одночасно реактивні БпЛА заходили на Дніпропетровщину та Запорізьку область. Військові попереджали про загрозу для Дніпра, Синельникового, Нікополя, а також населених пунктів поблизу Запоріжжя. Окремо повідомляли про рух дронів у напрямку Кременчука на Полтавщині та Берестина на Харківщині.

Згодом повітряна загроза поширилася на північ України. Реактивні безпілотники заходили з території Брянської області РФ на Чернігівщину, пролітали повз Славутич і рухалися в напрямку Київської області. Упродовж ночі Повітряні сили неодноразово попереджали про цілі на Київ, Вишгород, Димер, Гостомель, Бровари, Бориспіль, Васильків та інші населені пункти регіону.

Також російські безпілотники фіксували на Харківщині — у напрямку Лозової, Богодухова, Берестина, Близнюків і Златополя. Пізніше військові повідомляли про рух ударних дронів на Харків із півночі.

Під загрозою залишалися й центральні області. Реактивні БпЛА рухалися через Полтавщину в напрямку Біликів, а згодом — через Кіровоградщину до Кропивницького. Повітряні сили також попереджали про безпілотники на Дніпро, Кам'янське, Жовті Води та інші населені пункти Дніпропетровщини.

Окрім дронів, військові повідомляли про загрозу ударів керованими авіабомбами по Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Зокрема, окреме попередження стосувалося Сум і Сумщини.

На Київщині дрон зруйнував квартири у п'ятиповерхівці

Один із наслідків нічної атаки зафіксували у Вишгородському районі Київської області. Про перші наслідки повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них — дитина. Підліток дістав множинні осколкові поранення руки, його госпіталізували. У 22-річної дівчини діагностували різані рани стопи, медики надали їй допомогу на місці.

Удар пошкодив п'ятиповерховий житловий будинок: виникла пожежа, квартири з першого по п'ятий поверх зазнали руйнувань. Рятувальники евакуювали мешканців, однак під завалами ще можуть перебувати люди — на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі до ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, психологи та медики.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило приміщення магазину та будівлю розташованого поруч дитячого садка. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, психологи та медики.

Інформацію про загиблих на момент повідомлення ще уточнювали.

Зруйнований житловий будинок у селищі Димер на Київщині Зруйнований житловий будинок у селищі Димер на Київщині Зруйнований житловий будинок у селищі Димер на Київщині Зруйнований житловий будинок у селищі Димер на Київщині Зруйнований житловий будинок у селищі Димер на Київщині

Росія атакувала Запоріжжя

У ніч проти 22 листопада російські війська завдали удару і по Запоріжжю. Під атакою опинився Вознесенівський район міста, де постраждали троє людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Вибухова хвиля пошкодила 22 багатоквартирні житлові будинки та два нежитлові приміщення. Інформацію про пошкодження оприлюднила також секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

На Полтавщині дрон влучив у приватне підприємство

Ще одне влучання зафіксували в Кременчуцькому районі Полтавської області. Російський безпілотник поцілив по території приватного підприємства.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інших подробиць щодо пошкоджень або характеру підприємства посадовець не навів.

У Харкові після влучання дрона спалахнула пожежа

Уночі російський ударний безпілотник також влучив у Київському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Влучання ударного дрону в Київському районі. На місці пожежа. Наслідки уточнюємо", — написав він.

На момент оприлюднення повідомлення інформації про постраждалих та масштаби пошкоджень не було.

Нагадаємо, російський ракетний удар по центру Кривого Рогу 20 листопада забрав життя двох людей, серед яких дитина та фельдшерка, які опинилися на місці атаки. Ще 42 людини дістали поранення, зокрема четверо дітей, а 27 постраждалих перебувають у тяжкому стані — лікарі борються за їхні життя.

Також Фокус писав, що російська атака в ніч на 20 листопада втретє від початку повномасштабного вторгнення пошкодила Національний музей історії України у Другій світовій війні в Києві. Вибухова хвиля зачепила Зал Слави, вхідну групу головного корпусу та фотовиставку, присвячену Статуї Свободи в Нью-Йорку.