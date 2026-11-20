Внаслідок російського удару у Національному музеї історії України у Другій світовій війні пошкоджена фотовиставка, присвяченя Статуї Свободи в Нью-Йорку.

Під час російської атаки у ніч на п’ятницю 20 листопада пошкодження отримав Національний музей історії України у Другій світовій війні. Це вже третє пошкодження меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили в музеї і показали фото наслідків атаки.

Вибухова хвиля у Музеї пошкодила Зал Слави та вхідну групу головного корпусу музею. Особливо символічно виглядають розбиті панорамні вікна музею поруч із пошкодженими афішами нової фотовиставки United by Liberty (Об'єднані Свободою). Виставку відкрили 4 липня 2026 року — у день 250-ї річниці незалежності США.

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Пошкодження в музеї внаслідок атаки РФ Вибиті вікна в музеї внаслідок атаки РФ Наслідки атаки РФ у музеї Вибиті вікна у музеї

"Вона розповідає 140-річну історію Статуї Свободи в Нью-Йорку — символу демократії, гідності та надії для всього вільного світу. Саме її зачепила вибухова хвиля. Росія вкотре б'є по символах свободи — і по пам’яті тих, хто вже колись її захищав. Ударити по експозиції, присвяченій Статуї Свободи, у музеї, що зберігає імена героїв боротьби з нацизмом, і зробити це під час війни, яку Україна веде за власну свободу, — ось справжня суть росії", — йдеться в заяві музею.

Водночас команда меморіального комплексу повідомила, що попри атаку Національний музей історії України у Другій світовій війні продовжує працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, Фокус писав, що внаслідок російської атаки пошкоджені три мости. Для регулювання руху на деяких столичних переправах запровадили тимчасові обмеження.

Також ми писали, що 20 листопада війська Росії атакували Україну крилатими та балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ протягом ранку повідомляли про рух повітряних цілей над низкою областей, зокрема в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.