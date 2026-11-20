В результате российского удара в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне была повреждена фотовыставка, посвящённая Статуе Свободы в Нью-Йорке.

Во время российского нападения в ночь на пятницу, 20 ноября, были повреждены здания Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Это уже третье повреждение мемориального комплекса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщили в музее и показали фотографии последствий нападения.

Взрывная волна в музее повредила Зал Славы и входную группу главного корпуса музея. Особенно символично выглядят разбитые панорамные окна музея рядом с поврежденными афишами новой фотовыставки United by Liberty ("Объединенные свободой"). Выставку открыли 4 июля 2026 года — в день 250-летия независимости США.

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Повреждения в музее в результате атаки РФ Разбитые окна в музее в результате атаки РФ Последствия нападения РФ в музее Разбитые окна в музее

"Она рассказывает 140-летнюю историю Статуи Свободы в Нью-Йорке — символа демократии, достоинства и надежды для всего свободного мира. Именно её задела взрывная волна. Россия в очередной раз наносит удар по символам свободы — и по памяти тех, кто когда-то защищал её. Нанести удар по экспозиции, посвященной Статуе Свободы, в музее, хранящем имена героев борьбы с нацизмом, и сделать это во время войны, которую Украина ведет за свою свободу, — вот истинная сущность России", — говорится в заявлении музея.

В то же время руководство мемориального комплекса сообщило, что, несмотря на нападение, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, что, как сообщал Фокус, в результате российской атаки были повреждены три моста. Для регулирования движения на некоторых столичных переправах введены временные ограничения.

Также мы сообщали, что 20 ноября российские войска нанесли удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. В течение утра Воздушные силы ВСУ сообщали о движении воздушных целей над рядом областей, в частности в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.