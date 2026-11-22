У селищі Димер Вишгородського району Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч проти 22 листопада.

Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки можуть перебувати восьмеро людей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, унаслідок удару російського безпілотника було зруйновано один із під’їздів житлового будинку. Пошкоджень зазнали квартири з першого по п’ятий поверх.

Із будівлі евакуювали дев’ятьох людей. Ще двоє мешканців постраждали.

Наслідки російської атаки в селищі Димер на Київщині, 22 листопада

Наразі рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під уламками. До пошуково-рятувальної операції залучили кінологічну та піротехнічну служби ДСНС, а також інженерну техніку. На місці розгорнули пункт допомоги.

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Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю дитячого садка, розташованого поруч із житловим будинком.

Наслідки російської атаки в селищі Димер на Київщині, 22 листопада

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок російської атаки травмувалися двоє людей, серед яких дитина. Під завалами також могли перебувати мешканці будинку.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував удар РФ.

"Від ранку триває пошуково-рятувальна операція у Димері на Київщині. У пʼятиповерхівці частково зруйновано під’їзд через російську атаку дроном. Дякую нашим рятувальникам, які спрацювали швидко: дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок. На місці працюють усі необхідні служби", — написав він.

Російські дрони цієї ночі долітали до Києва, Харкова й Дніпра, а внаслідок ударів на Київщині зруйновано квартири у п'ятиповерхівці, постраждали діти в Запоріжжі. У ніч проти неділі, 22 листопада, російські війська продовжили масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ протягом ночі повідомляли про рух звичайних і реактивних БпЛА в різних регіонах країни, а також про загрозу застосування керованих авіабомб. Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок у Вишгородському районі Київської області, зафіксовано влучання у приватне підприємство на Полтавщині та ударного дрона в Харкові.

А до цього російський ракетний удар по центру Кривого Рогу 20 листопада забрав життя двох людей, серед яких дитина та фельдшерка, які опинилися на місці атаки. Ще 42 людини дістали поранення, зокрема четверо дітей, а 27 постраждалих перебувають у тяжкому стані — лікарі борються за їхні життя.