Российские БПЛА нанесли удар по Киевской области. Зафиксировано попадание в торговый центр "Новус" в Вишневом.

В воскресенье вечером, 22 ноября, российский реактивный ударный беспилотник "Герань-5" атаковал ТЦ "Новус" в Вишневом Киевской области. Об этом сообщают местные каналы.

Также отмечается, что в магазине пробита крыша.

Глава ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что один человек погиб, ещё трое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

"Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки", — написал чиновник.

В службе муниципальной безопасности Вишневого сообщили, что пожар, возникший в результате взрыва в торговом центре, был ликвидирован.

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Последствия удара по торговому центру Фото: из открытых источников Последствия удара по торговому центру Фото: из открытых источников

В компании отреагировали на удар, сообщив о повреждении одного из магазинов сети.

Сообщение компании Фото: скриншот

В настоящее время, как отмечается, на месте работают все соответствующие службы, ведутся необходимые работы и проводится оценка ситуации.

"Самое важное для нас сейчас — жизнь и здоровье людей. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Димер Вышгородского района Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. По данным спасателей, в результате удара российского беспилотника был разрушен один из подъездов жилого дома, а квартиры с первого по пятый этаж получили повреждения.

Также Фокус сообщал, что российская атака в ночь на 20 ноября в третий раз с начала полномасштабного вторжения повредила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Взрывная волна затронула Зал Славы, входную группу главного корпуса и фотовыставку, посвященную Статуе Свободы в Нью-Йорке.