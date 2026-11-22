Російські БПЛА атакували Київщину. Зафіксоване влучання у торгівельний центр "Новус" у Вишневому.

У неділю ввечері, 22 листопада, російський реактивний ударний безпілотник "Герань-5" влучив у ТЦ "Новус" у Вишневому на Київщині. Про це повідомляють місцеві канали.

Також зазначається, що у магазині пробито дах.

Очільник ОДА Тимур Ткаченко повідомив, що загинула людина, ще троє людей поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

"Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку", — написав посадовець.

У муніципальній безпеці Вишневого повідомили, що пожежа, яка виникла внаслідок вибуху у торгівельному центрі, була ліквідована.

Відео дня

Наслідки удару по ТЦ Фото: з відкритих джерел Наслідки удару по ТЦ Фото: з відкритих джерел

У компанії відреагували на удар, повідомивши про пошкодження одного із магазинів мережі.

Допис компанії Фото: скриншот

Наразі на місці, як наголошується, працюють усі відповідні служби, тривають необхідні роботи та оцінка ситуації.

"Найважливіше для нас зараз – життя та здоров'я людей. Всім постраждалим надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селищі Димер Вишгородського району Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч проти 22 листопада. За даними рятувальників, унаслідок удару російського безпілотника було зруйновано один із під'їздів житлового будинку й пошкоджень зазнали квартири з першого по п’ятий поверх.

Також Фокус писав, що російська атака в ніч на 20 листопада втретє від початку повномасштабного вторгнення пошкодила Національний музей історії України у Другій світовій війні в Києві. Вибухова хвиля зачепила Зал Слави, вхідну групу головного корпусу та фотовиставку, присвячену Статуї Свободи в Нью-Йорку.