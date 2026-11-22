"Шахед" поцілив у дитячий заклад в одному з районів Харкова. Вибухова хвиля пошкодила вікна у багатоповерхівці поряд.

У неділю ввечері, 22 листопада, російський ударний безпілотник типу "Шахед" влучив у дошкільний навчальний заклад у Немишлянському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Посадовець уточнив, що внаслідок влучання є двоє постраждалих. Також пошкоджені вікна у прилеглому багатоповерховому будинку.

Начальник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов поінформував, що екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Глава області також повідомив, що внаслідок "прильоту" ворожого дрону в Немишлянському районі постраждали 25-річний чоловік, 66-річна та 86-річна жінки, які отримують належну

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медичну допомогу.

З'ясувалося, що внаслідок удару пошкоджені будівля дитячого садка та скління вікон чотирьох багатоквартирних будинків.

Триває ліквідація наслідків атаки, додав Синєгубов.

Також, за його словами, допомога лікарів знадобилася 31-річній жінці, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Дитячий садок після удару Фото: соцмережі

Місцеві канали тим часом публікують фото, на яких помітні наслідки удару по дошкільному навчальному закладу.

Фокус писав, що у селищі Димер тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч проти 22 листопада. Внаслідок удару російського безпілотника було зруйновано один із під'їздів житлового будинку, пошкодження зазнали квартири з першого по п’ятий поверх.

Нагадаємо, увечері 22 листопада реактивний безпілотник "Герань-5" влучив у ТЦ "Новус" у Вишневому, пробивши дах.