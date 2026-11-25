У столиці України пролунало декілька потужних вибухів після атаки окупантів РФ балістичними ракетами. У Повітряних Силах попереджали про небезпеку.

В повідомленні Повітряних Сил ЗС України йшлося про ракетну небезпеку. Військові засікли швидкісних цілей декілька цілей.

Наразі зберігається балістична небезпека після того, як в Києві пролунали декілька вибухів.

Інформацію про небезпеку також підтвердив міський голова Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі. О 22:48 він закликав мешканців не залишати безпечних місць, адже в Києві лунають вибухи.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" — написав Кличко.

Згодом почала надходити інформація про перші наслідки російського обстрілу. О 23:04 міський голова повідомив про влучання на лівому березі столиці.

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"У Деснянському районі влучання в будівлю на території промзони. Екстрені служби прямують на місце", — зазначив мер Києва.

Наразі інформації про кількість і тип ракет, якими російські війська атакували Київ, немає.

Станом на 23:14 з'явилася інформація про ще одне ймовірне влучання в тому ж районі столиці. За попередніми даними, внаслідок російського удару зазнала руйнувань нежитлова будівля, є інформація про можливих постраждалих.

"Також у Деснянському районі, попередньо, влучання в іще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Екстрені служби прямують на місце. Інформацію уточнюємо", — зазначив Кличко.

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