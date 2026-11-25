В столице Украины прогремело несколько мощных взрывов после атаки оккупантов РФ с применением баллистических ракет. В Военно-воздушных силах предупреждали об опасности.

В сообщении Воздушных Сил ВС Украины говорилось о ракетной угрозе. Военные засекли несколько высокоскоростных целей.

В настоящее время сохраняется баллистическая угроза после того, как в Киеве прогремели несколько взрывов.

Информацию об опасности также подтвердил мэр Виталий Кличко на своем официальном Telegram-канале. В 22:48 он призвал жителей не покидать безопасные места, поскольку в Киеве слышны взрывы.

"Взрывы в столице. Город подвергся баллистической атаке. Оставайтесь в укрытиях!" — написал Кличко.

Впоследствии стала поступать информация о первых последствиях российского обстрела. В 23:04 мэр сообщил о попадании на левом берегу столицы.

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"В Деснянском районе произошло попадание в здание на территории промышленной зоны. Экстренные службы направляются на место", — отметил мэр Киева.

На данный момент информации о количестве и типе ракет, которыми российские войска атаковали Киев, нет.

По состоянию на 23:14 поступила информация о ещё одном вероятном попадании в том же районе столицы. По предварительным данным, в результате российского удара было разрушено нежилое здание; есть информация о возможных пострадавших.

"Также в Деснянском районе, по предварительным данным, произошло попадание в ещё одно нежилое здание. Имеется информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие. Экстренные службы направляются на место. Информацию уточняем", — отметил Кличко.

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