26 листопада російські терористи атакували Харків реактивними дронами та "Бандеролями". Під ударом опинилися Новобаварський, Холодногірський, Слобідський та Київський райони міста, є загиблі та поранені.

Серед іншого, ворог завдав удару по головному корпусу Національного аерокосмічного університету "ХАІ". За словами міністра освіти України Андрія Бутенка, було атаковано музей навчального закладу, що розташований на третьому поверсі.

Після прильоту на двох поверхах спалахнула пожежа, поранення отримали четверо співробітників ХАІ, усіх їх госпіталізовано. Жертв не було.

"Удар по навчальному корпусу — це злочин і черговий прояв російського терору проти цивільного населення. Під ударами знову опинилися українські навчальні заклади. Такі атаки загрожують життю людей, які щодня приходять до університетів, щоб навчатися й працювати", — написав міністр, опублікувавши фотографії наслідків атаки.

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Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Він подякував рятувальникам за оперативну роботу, а медикам — за допомогу постраждалим, а також побажав колегам із ХАІ якнайшвидшого одужання.

Наразі в університеті оцінюють збитки, завдані внаслідок терористичної атаки.

Удари по Харкову 26 листопада: що відомо

За інформацією ДСНС, у Київському та Салтівському районах зафіксовано влучання у житловий сектор. Після атак у приватних будинках виникли пожежі та руйнування. Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Також з-під завалів вдалося врятувати чоловіка.

В результаті ударів загинула мешканка міста Фото: ДСНС

Ще одне влучання сталося на території одного з харківських закладів вищої освіти у Київському районі: у будівлі навчального корпусу спалахнула пожежа. Йдеться про ХАІ.

У Слобідському районі також зафіксовано влучання "Бандеролі". За попередньою інформацією, пожеж та постраждалих немає.

Наразі тривають роботи в Київському районі: працюють підрозділи ДСНС, зокрема психологи, кінологи та сапери. Також залучено медиків, правоохоронців, газову та комунальну служби міста.

Поранення отримали вісім осіб.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, яку він оприлюднив на початку вересня 2026 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повністю зруйновано 423 навчальні заклади та пошкоджено понад 4650.

Йдеться про школи, дитячі садки, університети та заклади професійної освіти.

Нагадаємо, дрон РФ впав на школу "Умка" під Києвом.

Також повідомлялося про те, як щоденні тривоги змінюють українську школу.