26 ноября российские террористы атаковали Харьков реактивными дронами и "Бандеролями". Под ударом были Новобаварский, Холодногорский, Слободской и Киевский районы города, есть жертва и раненые.

Среди прочего враг ударил по главному корпусу Национального аэрокосмического университета "ХАИ". По словам министра образования Украины Андрея Бутенко, атакован музей учебного заведения на третьем этаже.

После прилета на двух этажах возник пожар, ранения получили четверо сотрудников ХАИ, все они госпитализированы. Обошлось без погибших.

"Удар по учебному корпусу — преступление и очередное проявление российского террора против гражданских. Под ударами снова украинские учебные заведения. Такие атаки угрожают жизни людей, которые каждый день приходят в университеты учиться и работать", — написал министр, показав фотографии последствий атаки.

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Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Фото: Минобразования

Он поблагодарил спасателей за оперативную работу, а медиков — за помощь пострадавшим, а также пожелал коллегам из ХАИ скорейшего выздоровления.

Сейчас в университете оценивают причиненный террористической атакой ущерб.

Удары по Харькову 26 ноября: что известно

По информации ГСЧС, в Киевском и Салтовском районах зафиксированы попадания по жилому сектору. После атак возникли пожары и разрушения в частных домах. В ходе ликвидации одного из пожаров спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Также из-под завалов удалось спасти мужчину.

В результате ударов погибла жительница города Фото: ГСЧС

Еще одно попадание произошло по территории одного из харьковских учреждений высшего образования в Киевском районе: возник пожар в здании учебного корпуса. Речь — о ХАИ.

В Слободском районе также зафиксировано попадание "Бандероли". По предварительной информации, пожаров и пострадавших нет.

В настоящее время продолжаются работы в Киевском районе: работают подразделения ГСЧС, в том числе психологи, кинологи и саперы. Также привлечены медики, правоохранители, газовая и коммунальная служба города.

Ранения получили восемь человек.

По информации уполномоченного Верховной рады по правам Человека Дмитрия Лубинца, которую он обнародовал в начале сентября 2026 года, с начала полномасштабного вторжения, России в Украине полностью разрушено 423 учебных заведения и повреждено более 4 650.

Речь идет о школах, детских садах, университетах и учреждениях профессионального образования.

Напомним, дрон РФ упал на школу "Умка" под Киевом.

Также сообщалось, как ежедневные тревоги меняют украинскую школу.