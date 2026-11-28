У Києві зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень.

Через обстріли в деяких районах столиці можуть виникнути перебої з електропостачанням та водопостачанням, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Фахівці оперативно визначають масштаби пошкоджень. Інформація про наслідки уточнюється.

Опитування Уряд доручив містам готуватися до можливого запровадження графіків відключення води. Чи готові ви до таких обмежень? Опитування відкрите до Так, я давно тримаю запас води на кілька днів Трохи запасів є, але надовго не вистачить Не готувався/лася, але тепер запасусь водою Не думаю, що дійде до відключень води за графіками Поки складно сказати Голосувати

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