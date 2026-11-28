РФ попала по критическому объекту в Киеве: в городе перебои со светом и водой
В Киеве зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений.
Из-за обстрелов в некоторых районах столицы могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Специалисты оперативно определяют масштабы повреждений. Информация о последствиях уточняется.
Правительство поручило городам готовиться к возможному введению графиков отключения воды. Готовы ли вы к таким ограничениям?
Новость дополняется…
В ночь на 22 ноября российские войска атаковали Киев и Киевскую область, как сообщал Фокус. В Димере под удар попал многоэтажный жилой дом, где обрушилась целая секция — с первого по пятый этаж.
Кроме того, в ночь на 24 ноября российский реактивный дрон залетел на территорию Польши. В польских вооруженных силах объяснили, почему решили не сбивать воздушную цель.