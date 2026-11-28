В Киеве зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений.

Из-за обстрелов в некоторых районах столицы могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Специалисты оперативно определяют масштабы повреждений. Информация о последствиях уточняется.

Опрос Правительство поручило городам готовиться к возможному введению графиков отключения воды. Готовы ли вы к таким ограничениям? Опрос открыт до Да, я давно держу запас воды на несколько дней Немного запасов есть, но надолго не хватит Не готовился/лась, но теперь запасусь водой Не думаю, что дойдет до отключений воды по графикам Пока трудно сказать Голосовать

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В ночь на 22 ноября российские войска атаковали Киев и Киевскую область, как сообщал Фокус. В Димере под удар попал многоэтажный жилой дом, где обрушилась целая секция — с первого по пятый этаж.

Кроме того, в ночь на 24 ноября российский реактивный дрон залетел на территорию Польши. В польских вооруженных силах объяснили, почему решили не сбивать воздушную цель.