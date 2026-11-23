По данным Киевской областной государственной администрации, в результате российского нападения на Дымер в Киевской области погибли 11 человек. Еще одну пострадавшую, 79-летнюю женщину, спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.

В ночь на 23 ноября 2026 года в посёлке Дымер Вышгородского района Киевской области продолжалась поисково-спасательная операция после российской атаки. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на 7:23 число погибших возросло до 11 человек. Спасатели постепенно извлекали тела из-под обломков разрушенного здания.

Последствия атаки на Дымер Фото: ГСЧС

Поисковые работы велись без перерыва всю ночь. Спасатели вручную и с помощью специальной техники разбирали конструкции здания, пытаясь найти людей под завалами. Работу приходилось временно приостанавливать во время воздушных тревог, чтобы обеспечить безопасность личного состава.

Видео дня

Число жертв постепенно увеличивалось. Сначала сообщалось о семи погибших, позже спасатели обнаружили тела ещё нескольких человек. В 7:23 стало известно об 11 погибших.

Последствия атаки на Дымер Фото: ГСЧС

В то же время в ходе операции удалось спасти 79-летнюю женщину. Её нашли живой под завалами в 3:28 и госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на утро 23 ноября из-под завалов разрушенного дома извлекли тела 11 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия атаки на Дымер Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Дымер Фото: ГСЧС

Напомним, ранее Фокус сообщал, что ночью и утром в пятницу, 20 ноября, российская армия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину. Для нанесения ударов оккупанты использовали около 100 ракет и 400 беспилотников различных типов, в том числе примерно 120 реактивных дронов.

Кроме того, 20 ноября российские войска атаковали Львов. В результате удара по железнодорожной станции "Скнилов" погибли два человека.