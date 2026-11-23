В результате российской атаки погибли 11 человек: в Дымере спасатели продолжают расчищать завалы
По данным Киевской областной государственной администрации, в результате российского нападения на Дымер в Киевской области погибли 11 человек. Еще одну пострадавшую, 79-летнюю женщину, спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.
В ночь на 23 ноября 2026 года в посёлке Дымер Вышгородского района Киевской области продолжалась поисково-спасательная операция после российской атаки. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По состоянию на 7:23 число погибших возросло до 11 человек. Спасатели постепенно извлекали тела из-под обломков разрушенного здания.
Поисковые работы велись без перерыва всю ночь. Спасатели вручную и с помощью специальной техники разбирали конструкции здания, пытаясь найти людей под завалами. Работу приходилось временно приостанавливать во время воздушных тревог, чтобы обеспечить безопасность личного состава.
Число жертв постепенно увеличивалось. Сначала сообщалось о семи погибших, позже спасатели обнаружили тела ещё нескольких человек. В 7:23 стало известно об 11 погибших.
В то же время в ходе операции удалось спасти 79-летнюю женщину. Её нашли живой под завалами в 3:28 и госпитализировали. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
По данным ГСЧС Украины, по состоянию на утро 23 ноября из-под завалов разрушенного дома извлекли тела 11 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, ранее Фокус сообщал, что ночью и утром в пятницу, 20 ноября, российская армия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину. Для нанесения ударов оккупанты использовали около 100 ракет и 400 беспилотников различных типов, в том числе примерно 120 реактивных дронов.
Кроме того, 20 ноября российские войска атаковали Львов. В результате удара по железнодорожной станции "Скнилов" погибли два человека.