За даними Київської ОВА, унаслідок російської атаки на Димер Київської області загинули 11 людей. Ще одну постраждалу, 79-річну жінку, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів живою.

У ніч проти 23 листопада 2026 року в селищі Димер Вишгородського району Київської області тривала пошуково-рятувальна операція після російської атаки. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 7:23 кількість загиблих зросла до 11 людей. Рятувальники поступово деблокували тіла з-під уламків зруйнованої будівлі.

Наслідки атаки на Димер Фото: ДСНС

Пошукові роботи тривали безперервно протягом усієї ночі. Рятувальники вручну та за допомогою спеціальної техніки розбирали конструкції будинку, намагаючись знайти людей під завалами. Роботу доводилося тимчасово зупиняти під час повітряних тривог, щоб убезпечити особовий склад.

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Кількість жертв поступово зростала. Спочатку повідомлялося про сім загиблих, згодом рятувальники знайшли тіла ще кількох людей. О 7:23 стало відомо про 11 загиблих.

Наслідки атаки на Димер Фото: ДСНС

Водночас під час операції вдалося врятувати 79-річну жінку. Її знайшли живою під завалами о 3:28 та госпіталізували. Медики надають постраждалій необхідну допомогу.

За даними ДСНС України, станом на ранок 23 листопада з-під завалів зруйнованого будинку деблокували тіла 11 загиблих. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Наслідки атаки на Димер Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Димер Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що вночі та вранці у п'ятницю, 20 листопада, російська армія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну. Для ударів окупанти використали близько 100 ракет і 400 безпілотників різних типів, зокрема приблизно 120 реактивних дронів.

Також 20 листопада російські війська атакували Львів. Унаслідок удару по залізничній станції "Скнилів" загинули двоє людей.