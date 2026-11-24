Российский реактивный дрон пролетел над севером Украины, пересек украинско-польскую границу в Волынской области и вошел на территорию Польши. Военное командование страны в связи с угрозой экстренно активизировало противовоздушную оборону.

В ночь на 24 ноября один из российских беспилотников нарушил воздушное пространство Польши, сообщили украинские мониторинговые каналы. Дрон двигался через Волынскую область, пролетел через пункт пропуска "Ягодин", после чего взял курс в направлении польского города Хелм. Через некоторое время, как сообщили Воздушные силы Украины, БПЛА вернулся в Волынскую область и двигался в сторону города Турийск, где исчез с радаров.

Польское командование сообщило на официальной странице в сети X, что на фоне российского обстрела Украины были задействованы необходимые силы и средства польской системы противовоздушной обороны. В то же время командование Военно-воздушных сил Польши предупредило, что эти меры носят превентивный характер и призваны обеспечить защиту воздушного пространства страны, граничащего с регионами Украины, в которых обнаружена угроза.

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"Оперативное командование Вооружённых сил Польши постоянно отслеживает ситуацию, а силы и средства, находящиеся под его командованием, остаются в состоянии готовности к немедленному реагированию", — подчеркнули на странице командования.

Польша усилила силы ПВО в связи с атакой РФ Фото: Скрін

Между тем польское издание RMF24 сообщило, что жители Люблинского воеводства страны получили предупреждение об воздушной угрозе, а на улицах городов раздались сирены в связи с опасностью. Предупреждение поступило жителям Влодавского, Ленчинского, Свидницкого, Хелмского, Красноставского, Грубешевского, Замоцкого, Томашовского, Белгорайского, Луковского, Била-Подляского, Бяльского, Рыцкого, Радзинского, Парчевского и Любартовского уездов.

Сирена в Люблинском воеводстве этой ночью

Почему Польша не сбила российский дрон этой ночью

Оперативное командование Вооружённых сил Польши вскоре подтвердило вторжение российского беспилотника в своё воздушное пространство. Военные заявили, что дрон ненадолго вторгся на территорию страны, где его на протяжении всего маршрута полета отслеживали с помощью радиолокационных средств. Командование также приняло решение о сбивании воздушной цели.

Однако после того, как дрон изменил курс на восток, польские военные решили не пытаться сбить его.

"После того как беспилотный летательный аппарат изменил курс на восток, учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбивания объекта, было принято решение воздержаться от применения оружия из-за риска причинения вреда", — заявило командование.

В Польше подчеркнули, что обеспечение безопасности воздушного пространства страны остается неизменным приоритетом.

Напомним, на днях польские следователи установили, что во время массированной атаки РФ 20 ноября на территории страны упали три российские ракеты Х-101.

Кроме того, оперативный командующий Вооружёнными силами страны генерал Иренеуш Новак заявил, что польские истребители не сбили российские ракеты из-за того, что не были выполнены все условия для этого.