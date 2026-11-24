Російський реактивний дрон пролетів через північ України, перетнув українсько-польський кордон у Волинській області та влетів на територію Польщі. Військове командування країни екстрено активізувало протиповітряну оборону через небезпеку.

У ніч на 24 листопада один із російських безпілотників порушив повітряний простір Польщі, повідомили українські моніторингові канали. Дрон рухався через Волинську область, пролетів через пункт пропуску "Ягодин", після чого взяв курс у напрямку польського міста Хелм. Через деякий час, як повідомили Повітряні сили України, БпЛА повернувся у Волинську область і рухався у бік міста Турійськ, де зник з радарів.

Польське командування інформувало на офіційній сторінці у мережі X, що на тлі російського обстрілу України було активізовано необхідні сили та засоби польської системи протиповітряної оборони. Водночас командування Повітряних сил Польщі попередило, що ці заходи мають превентивний характер і покликані забезпечити захист повітряного простору країни, які межують з регіонами України, в яких виявлено загрозу.

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"Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно відстежує ситуацію, а сили та засоби, що перебувають під його командуванням, залишаються у стані готовності до негайного реагування", — наголосили на сторінці командування.

Польща активізувала сили ППО через атаку РФ Фото: Скрін

Тим часом польське видання RMF24 повідомило, що мешканці Люблінського воєводства країни отримали сповіщення про повітряну загрозу, а на вулицях міст пролунали сирени на тлі небезпеки. Попередження надійшло мешканцям Влодавського, Ленчинського, Свідницького, Хелмського, Красноставського, Грубешівського, Замоцького, Томашовського, Білгорайського, Луковського, Біла-Підляського, Бяльського, Рицького, Радзинського, Парчевського та Любартовського повітів.

Сирена у Люблінському воєводстві цієї ночі

Чому Польща не збила російський дрон цієї ночі

Оперативне командування Збройних сил Польщі невдовзі підтвердило порушення свого повітряного простору російським безпілотником. Військові заявили, що дрон ненадовго влетів на територію країни, де його під час усього маршруту польоту відстежували радіолокаційними засобами. Командування також ухвалило рішення про збиття повітряної цілі.

Однак після того, як дрон змінив курс на схід, польські військові вирішили не намагатися збивати його.

"Після того як безпілотний літальний апарат змінив курс на схід, з огляду на потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об’єкта, було прийнято рішення утриматися від застосування зброї через ризик заподіяння шкоди", — заявило командування.

У Польщі наголосили, що забезпечення безпеки повітряного простору країни є незмінним пріоритетом.

Нагадаємо, днями польські слідчі встановили, що під час масованої атаки РФ 20 листопада на території країни впали три російські ракети Х-101.

Також оперативний командувач Збройних сил країни генерал Іренеуш Новак заявив, що польські винищувачі не збили російські ракети через те, що не були виконані всі умови для цього.