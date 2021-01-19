"Рятувальник світу": в Італії виявили раніше вкрадене полотно Леонардо да Вінчі

Копія 16-го століття Salvator Mundi Леонардо да Вінчі була вкрадена з музею в Неаполі

Італійська поліція виявила копію витвору Леонардо да Вінчі Salvator Mundi XVI століття, викрадену з музею базиліки в Неаполі. Про це пише The Art Newspaper.

Її знайшли в Неаполі, в квартирі передбачуваного викрадача. Самого 36-річного власника апартаментів взяли під варту, який може бути причетний до крадіжки.

Salvator Mundi ( "Рятувальник світу"), зображує Ісуса Христа, який одну руку піднімає в благословенні, а в іншій тримає кришталеву кулю. До сих пір точно невідомо, чи сам да Вінчі її написав, або хтось із його учнів. Експерт з реставрації Леонардо Дайанн Модестін вважає, що робота могла бути написана найвідомішим учнем художника — його "маленьким дияволом" коханцем Салаї в кінці 1510-х років.

Відомо близько двадцяти копій Salvator Mundi, приписуваних школі Леонардо, або йому самому. Неапольський екземпляр був доставлений з Рима посланником і радником імператора Священної Римської імперії Карла V Антоніо Мускеттолой в XVI столітті. Її передали в місцевий монастир Сан-Доменіко-Маджоре, де вона і прикрашала базиліку протягом багатьох років. Потім її виставляли на віллі Фарнезина в Римі в 2019 році, а два роки тому італійська поліція повідомила, що "Рятувальника світу" вкрали.

Також кілька ескізів Salvator Mundi зберігаються в Віндзорському замку.

"Рятувальник світу" — картина Леонардо да Вінчі, яка довгий час вважалася втраченою. Її замовником зазвичай називають короля Франції Людовіка XII. Після смерті короля її передали в монастир в Нанті, пізніше там її купив барон де Ларанті, згодом нею володів маркіз де Гані. Популярність "Рятувальник світу" відбувалася у 2017 році, коли його продали за приголомшливі 400 мільйонів доларів (450 мільйонів з урахуванням комісії) на аукціоні Christie's, що зробило Salvator Mundi найдорожчим витвором мистецтва у світі. Покупець був анонімний, проте журналісти з'ясували, що тепер полотном володіє саудівський принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан, який діяв в інтересах наслідного принца Маухаммада бін Салмана. Пізніше Лувр в Абу-Дабі заявив, що картина була продана департаменту культури та туризму Абу-Дабі.

[ + – ] аукціон Christie's

Через деякий час музей-філія французького Лувру в ОАЕ оголосили, що картина буде виставлена у них, проте пізніше відклали презентацію полотна, після чого в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що співробітники музею не знають, де знаходиться "Рятувальник світу". У підсумку в червні 2019 року стало відомо, що картина знаходиться на яхті Мухаммеда бен Салмана.

Цікаво, але оригінал Леонардо довгий час вважався копією і в 1950-х роках був проданий на аукціоні в Лондоні за 45 фунтів стерлінгів.