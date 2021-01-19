"Спаситель мира": в Италии обнаружили ранее украденное полотно Леонардо да Винчи

Копия 16-го века Salvator Mundi Леонардо да Винчи была украдена из музея в Неаполе

Итальянская полиция обнаружила копию произведения Леонардо да Винчи Salvator Mundi XVI века, украденную из музея базилики в Неаполе. Об этом пишет The Art Newspaper.

Ее нашли в Неаполе, в квартире предполагаемого похитителя. Самого 36-летнего владельца апартаментов взяли под стражу, так считают, что может быть причастен к краже.

Salvator Mundi ("Спаситель мира"), изображает Иисуса Христа, который одну руку поднимает в благословении, а в другой держит хрустальный шар. До сих пор точно неизвестно, сам ли да Винчи ее написал, или кто-то из его учеников. Эксперт по реставрации Леонардо Дайанн Модестини считает, что работа могла быть написана самым известным учеником художника — его "маленьким дьяволом" любовником Салаи в конце 1510-х годов.

Известно около двадцати копий Salvator Mundi, приписываемых школе Леонардо, или ему самому. Неапольский экземпляр был доставлен из Рима посланником и советником императора Священной Римской империи Карла V Антонио Мускеттолой в XVI веке. Ее передали в местный монастырь Сан-Доменико-Маджоре, где она и украшала базилику на протяжении многих лет. Потом ее выставляли на вилле Фарнезина в Риме в 2019 году, а два года назад итальянская полиция сообщила, что "Спасителя мира" украли.

Также несколько эскизов Salvator Mundi хранятся в Виндзорском замке.

"Спаситель мира" — картина Леонардо да Винчи, которая долгое время считалась утраченной. Ее заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII. После смерти короля ее передали в монастырь в Нанте, позже там ее купил барон де Ларанти, впоследствии ею владел маркиз де Гане. Известность "Спаситель мира" обрел в 2017 году, когда его продали за ошеломительные 400 миллионов долларов (450 миллионов с учетом комиссии) на аукционе Christieʼs, что сделало Salvator Mundi самым дорогим произведением искусства в мире. Покупатель был анонимен, однако журналисты выяснили, что теперь полотном владеет саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан, который действовал в интересах наследного принца Маухаммада бин Салмана. Позже Лувр в Абу-Даби заявил, что картина была продана департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

[ + – ] Аукцион Christieʼs

Спустя некоторое время музей-филиал французского Лувра в ОАЭ объявил, что картина будет выставлена у них, однако позже отложил презентацию полотна, после чего в СМИ появилось сообщение о том, что сотрудники музея не знают, где находится "Спаситель мира". В итоге в июне 2019 года стало известно, что картина находится на яхте Мухаммеда бен Салмана.

Интересно, но оригинал Леонардо долгое время считался копией и в 1950-х годах был продан на аукционе в Лондоне за 45 фунтов стерлингов.