У Таджикистані узаконили платний ухил від служби в армії

Повноцінну службу в армії можна буде офіційно обійти, пройшовши місячний курс спецпідготовки.

Щороку термінову службу в армії Таджикистану забирають до 10% молодих людей, які досягли призовного віку. — повідомляє Радіо Озоді.

Нині для отримання військового квитка не потрібно буде служити весь військовий термін. Пройшовши платний місячний курс, можна буде легально отримати військовий квиток.

Відповідне рішення підтримали в нижній палаті парламенту. При цьому депутати ще не визначилися, як буде організований цей вид служби, і яку суму необхідно буде сплатити до бюджету.

Відзначається, що для влаштування на роботу в судовій системі, правоохоронній системі і в боротьбі з корупцією необхідно буде пройти військову службу.

Також законопроєкт передбачає отримання військового звання офіцера запасу після завершення військової кафедри у ЗВО. Раніше всі могли отримати офіцерське звання після проходження 40-денних курсів.

Однак за словами правозахисниці з "Офісу громадянських свобод" Ділрабо Самадова, законопроєкт знизить боєздатність армії через зниження престижності військової служби. У Міноборони вважають, що навпаки, законопроєкт відповідає практикам інших держав.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року президентом Таджикистану став Емомалі Рахмон. Він переобирається на пост президента вже в п'ятий раз.