В Таджикистане узаконили платный уклон от службы в армии

Полноценную службу в армии можно будет официально обойти, пройдя месячный курс спецподготовки.

Каждый год срочную службу в армии Таджикистана забирают до 10% молодых людей, которые достигли призывного возраста. — сообщает Радио Озоди.

Ныне для получения военного билета не нужно будет служить весь военный срок. Пройдя платный месячный курс, можно будет легально получить военный билет.

Соответствующее решение поддержали в нижней палате парламента. При этом депутаты еще не определились, как будет организован данный вид службы, и какую сумму необходимо будет уплатить в бюджет.

Отмечается, что для устройства на работу в судебной системе, правоохранительной системе и в борьбе с коррупцией необходимо будет пройти военную службу.

Также законопроект предусматривает получение воинского звания офицера запаса после завершения военной кафедры в ВУЗе. Ранее все могли получить офицерское звания после прохождения 40-дневных курсов.

Однако по словам правозащитницы из "Офиса гражданских свобод" Дилрабо Самадова, законопроект понизит боеспособность армии из-за понижения престижности военной службы. В Минобороны считают, что наоборот, законопроект соответствует практикам других государств.

Напомним, в октябре 2020 года президентом Таджикистана стал Эмомали Рахмон. Он переизбирается на пост президента уже в пятый раз.