У центрі Багдада пролунав вибух. Загинули десятки людей (відео)

Унаслідок вибуху двох терористів-смертників загинуло, щонайменше, 28 осіб.

Два терористи-смертники вчинили самопідрив на ринку в центрі Багдада. Про це повідомив у своєму Twitter прес-секретар головнокомандувача збройних сил Яхья Расул.

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За даними Deutsche Welle, смертники підірвали себе в момент, коли їх переслідували сили безпеки. Унаслідок вибуху в столиці Іраку десятки людей загинули або були поранені.

У матеріалі йдеться, що таких вибухів в Багдаді майже не було з 2017 року — з тих пір, "Ісламська держава" зазнала воєнної поразки в Іраку.

Після вибухів "зелену зону" Багдада (квартал, де знаходяться урядові об'єкти) перекрили. Станом на зараз ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

У поліції зазначили, що багато поранених перебувають у критичному стані.

Оновлено: Yahoo News, посилаючись на іракських військових, повідомило, що загинуло щонайменше 28 осіб, 73 людини поранені.

Раніше повідомлялося про потужний вибух у Мадриді, який забрав життя кількох людей.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Толедо. Вибух був гучним і потужним. За попередньою версією, вибухнув газ.

Вибух знищив три поверхи, на місці працювали десятки одиниць техніки екстрених служб.