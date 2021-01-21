В центре Багдада прогремел взрыв. Погибли десятки человек (видео)

В результате взрыва двух террористов смертников погибли, по меньшей мере, 28 человек.

Два террориста-смертника совершили самоподрыв на рынке в центре Багдада. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Яхья Расула.

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По данным данным Deutsche Welle, смертники взорвали себя в момент, когда их преследовали силы безопасности. В результате взрыва в столице Ирака десятки человек погибли или были ранены.

В материале говорится, что таких взрывов в Багдаде почти не было с 2017 года – с тех пор, "Исламское государство" потерпело военное поражение в Ираке.

После взрывов "зеленую зону" Багдада (квартал, где находятся правительственные объекты) перекрыли. По состоянию на сейчас никто не взял на себя ответственность за теракт.

В полиции отметили, что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Обновлено: Yahoo News, ссылаясь на иракских военных, сообщило, что погибли не менее 28 человек, 73 человека ранены.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Мадриде, который унес жизни нескольких человек.

ЧП произошло на улице Толедо. Взрыв был громким и мощным. По предварительной версии, взорвался газ.

Взрыв уничтожил три этажа, на месте работали десятки единиц техники экстренных служб.