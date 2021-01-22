Золоту пенні з першим "справжнім" портретом короля продали за рекордні півмільйона фунтів

На монеті, випущеній у 1257 році, зображений король Генріх III

На онлайн-аукціоні в Техасі, який тривав два дні, продали рідкісну золоту пенні, випущену майже вісімсот років тому. Про це пише Daily Mail.

Вважається, що у світі залишилося всього сім таких пенні, чотири з них — знаходяться в музеях, інші були переплавлені століття назад, щоб викарбувати монети із зображенням нового монарха.

Монету продали за 720 000 доларів, або 526 000 фунтів стерлінгів. Всього було подано 17 заявок на торги.

Також пенні із зображенням короля Генріха III, є історичною рідкістю ще й тому, що це перша відома британська монета на якій був викарбуваний "справжній" портрет короля. На монеті зображений коронований Генріх III зі скіпетром у правій руці і державою у лівій.

На зворотному боці монети зображено "довгий хрест" і чотири п'ятипелюсткові троянди, а також ім'я ювеліра короля Генріха III — Вільгельма Глостерського.

Генріх III король Англії (1216-1272) і герцог Аквітанії з династії Плантагенетів, зайняв трон у віці дев'яти років після смерті свого батька, короля Іоанна, і правив з 1216 до своєї смерті у 1272 році аж 56 років, але при цьому про його життя відомо вкрай мало.

Саме він почав будівництво Вестмінстерського абатства і в ньому був похований.

[ + – ] Вестмінстерське абатство

[ + – ] Могила Генріха III у Вестмінстерському абатстві

Крістіано Бірренбах з Англійської спадщини описав золоту пенні, як "чудовий портрет" і "одну з найбільш легендарних монет у всій британській нумізматиці". Наступний король, який почав карбувати золоті монети — це Едуард III у 1344 році, трохи менше 100 років потому.

Нагадаємо, у минулому році на аукціоні продали золоту монета EID MAR, яку після вбивства знаменитого римського правителя Гая Юлія Цезаря відчеканив його вбивця Марк Юній Брут. Її продали за рекордні 3,49 мільйона доларів, що зробило її найдорожчою монетою в світі.