Золотой пенни с первым "настоящим" портретом короля продали за рекордные полмиллиона фунтов

На монете, выпущенной в 1257 году, изображен король Генрих III

На онлайн-аукционе в Техасе, который длился два дня, был продан редчайший золотой пенни, выпущенный почти восемьсот лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Считается, что мире осталось всего семь таких пенни, четыре из них – находятся в музеях, остальные были переплавлены столетия назад, чтобы отчеканить монеты с изображением нового монарха.

Монету продали за 720 000 долларов, или 526 000 фунтов стерлингов. Всего было подано 17 заявок на торги.

Также пенни с изображением короля Генриха III, является исторической редкостью еще и потому, что это первая известная британская монета на которой был вычеканен "настоящий" портрет короля. На монете изображен коронованный Генрих III со скипетром в правой руке и державой в левой.

На оборотной стороне монеты изображен "длинный крест" и четыре пятилепестковых розы, а также имя ювелира короля Генриха III — Вильгельма Глостерского.

Генрих III король Англии (1216—1272) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов, занял трон в возрасте девяти лет после смерти своего отца, короля Иоанна, и правил с 1216 года до своей смерти в 1272 году, целых 56 лет, но при этом о его жизни известно крайне мало.

Именно он начал строительство Вестминстерского аббатства и в нем был похоронен.

[ + – ] Вестминстерское аббатство

[ + – ] Могила Генриха III в Вестминстерском аббатстве

Кристиано Бирренбах из Английского наследия описал золотой пенни, как "чудесный портрет" и "одну из самых легендарных монет во всей британской нумизматике". Следующий король, который начал чеканить золотые монеты — это Эдуард III в 1344 году, чуть менее 100 лет спустя.

Напомним, в прошлом году на аукционе была продана золотая монета EID MAR, которую после убийства знаменитого римского правителя Гая Юлия Цезаря отчеканил его убийца Марк Юний Брут. Ее продали за рекордные 3,49 миллиона долларов, что сделало ее самой дорогой монетой в мире.