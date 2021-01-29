Київ уперше потрапив до двох рейтингів Global Cities Report (інфографіка)
Автори дослідження найбільшу увагу приділяють економіці, соціальній політиці та культурі.
Міжнародний рейтинг Global Cities Report створює два рейтинги, які покликані оцінити соціально-економічний стан міст світу, — повідомляється на сайті дослідження за 2020 рік.
Дослідники створюють два рейтинги — "Глобальний індекс міст" і "Глобальний прогноз міст".
Глобальний індекс міст оцінює ділову активність, людський капітал, інформаційний обмін, культурний досвід та участь громадськості в ухваленні рішень. У цьому рейтингу Київ посів 89 місце з 151.
Українська столиця розташувалася між індійською столицею штату Карнатака Бангалором і столицею Кенії — Найробі. Столиця РФ Москва опинилася на 20 місці.
Глобальний прогноз міст аналізує умови для розвитку, ґрунтуючись на економічних показниках, інноваціях і здібностях міста до залучення талановитих людських капіталів. Київ поставили на 94 місце з 151 в цьому рейтингу.
Поруч із Києвом на 93 місці опинилося казахстанське Алмати і столиця Катару — Доха на 95. Москва в цьому рейтингу знаходиться на 48 місці.
Перша десятка міст у глобальному індексі міст виглядає так:
- Нью-Йорк.
- Лондон.
- Париж.
- Токіо.
- Пекін.
- Гонконг.
- Лос-Анджелес.
- Чикаго.
- Сінгапур.
- Вашингтон.
А в глобальному прогнозі міст 10 лідерів виглядає так:
- Лондон.
- Торонто.
- Сінгапур.
- Токіо.
- Париж.
- Мюнхен.
- Абу-Дабі.
- Стокгольм.
- Амстердам.
- Дублін.
Міжнародний рейтинг створює Конслатинговая група AT Kearney Inc. Рейтинг щорічно створюється з 2011 року.