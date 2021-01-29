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Київ уперше потрапив до двох рейтингів Global Cities Report (інфографіка)

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Київ, рейтинг розвитку міст,
Фото: 24 Канал

Автори дослідження найбільшу увагу приділяють економіці, соціальній політиці та культурі.

Міжнародний рейтинг Global Cities Report створює два рейтинги, які покликані оцінити соціально-економічний стан міст світу, — повідомляється на сайті дослідження за 2020 рік.

Дослідники створюють два рейтинги — "Глобальний індекс міст" і "Глобальний прогноз міст".

Глобальний індекс міст оцінює ділову активність, людський капітал, інформаційний обмін, культурний досвід та участь громадськості в ухваленні рішень. У цьому рейтингу Київ посів 89 місце з 151.

Українська столиця розташувалася між індійською столицею штату Карнатака Бангалором і столицею Кенії — Найробі. Столиця РФ Москва опинилася на 20 місці.

Глобальний прогноз міст аналізує умови для розвитку, ґрунтуючись на економічних показниках, інноваціях і здібностях міста до залучення талановитих людських капіталів. Київ поставили на 94 місце з 151 в цьому рейтингу.

Поруч із Києвом на 93 місці опинилося казахстанське Алмати і столиця Катару — Доха на 95. Москва в цьому рейтингу знаходиться на 48 місці.

рейтинг столиць
Глобальний індекс міст

Перша десятка міст у глобальному індексі міст виглядає так:

  1. Нью-Йорк.
  2. Лондон.
  3. Париж.
  4. Токіо.
  5. Пекін.
  6. Гонконг.
  7. Лос-Анджелес.
  8. Чикаго.
  9. Сінгапур.
  10. Вашингтон.
Глобальний прогноз міст
Глобальний прогноз міст

А в глобальному прогнозі міст 10 лідерів виглядає так:

  1. Лондон.
  2. Торонто.
  3. Сінгапур.
  4. Токіо.
  5. Париж.
  6. Мюнхен.
  7. Абу-Дабі.
  8. Стокгольм.
  9. Амстердам.
  10. Дублін.

Міжнародний рейтинг створює Конслатинговая група AT Kearney Inc. Рейтинг щорічно створюється з 2011 року.