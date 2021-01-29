Киев впервые попал в два рейтинга Global Cities Report (инфографика)

Авторы исследования наибольшее внимание уделяют экономике, социальной политике и культуре.

Международный рейтинг Global Cities Report составляет два рейтинга, которые призваны оценить социально-экономическое положение городов мира, — сообщается на сайте исследования за 2020 год.

Исследователи составляют два рейтинга — "Глобальный индекс городов" и "Глобальный прогноз городов".

Глобальный индекс городов оценивает деловую активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и участие общественности в принятии решений. В этом рейтинге Киев занял 89 место из 151.

Украинская столица расположилась между индийской столицей штата Карнатака Бангалором и столицей Кении — Найроби. Столица РФ Москва оказалась на 20 месте.

Глобальный прогноз городов анализирует условия для развития, основываясь на экономических показателях, инновациях и способностях города к привлечению талантливый человеческий капитал. Киев поставили на 94 место из 151 в данном рейтинге.

Рядом с Киевом на 93 месте оказался казахстанский Алматы и столица Катара — Доха на 95. Москва в этом рейтинге находится на 48 месте.

[ + – ] Глобальный индекс городов

Первая десятка городов в глобальном индексе городов выглядит так:

Нью-Йорк Лондон Париж Токио Пекин Гонк-Конг Лос-Анджелес Чикаго Сингапур Вашингтон

[ + – ] Глобальный прогноз городов

А в глобальном прогнозе городов 10 лидеров выглядит так

Лондон Торонто Сингапур Токио Париж Мюнхен Абу-Даби Стокгольм Амстердам Дублин.

Международный рейтинг составляет конслатинговая група A.T. Kearney Inc. Рейтинг ежегодно составляется с 2011 года.

Напомним, Украина вошла в ТОП-10 стран по росту доходов от электронной коммерции.