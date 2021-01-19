Обогнали Израиль и Японию. Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от электронной коммерции

Украине удалось обойти в рейтинге Вьетнам и Индию, заняв 6 место в рейтинге.

За первые 6 месяцев прошлого года общий доход онлайн-маркетплейсов повысился на 37%, — сообщается в исследовании Payoneer’s Global Seller Index, который охватывает II и III кварталы 2020.

Украине удалось занять 6 место среди стран с наибольшим показателем годового дохода в электронной коммерции.

Первые пять стран в рейтинге выглядят так:

Китай США Гонконг Южная Корея Великобритания.

Нашей стране удалось обогнать в рейтинге Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, которые заняли следующие за Украиной места в ТОП-10.

С точки зрения продаж IV квартал должен стать рекордным для всего мира. Предпринимателям удалось адаптироваться к новым реалиям и компенсировать потери, которые были в начале марте-апреле 2020.

"Продавцы на маркетплейсах традиционно считались новаторами, которые умеют определять новые возможности и использовать их в нужное время Именно эта комбинация качеств, объединяющая маркетплейсы и продавцов, сделает 2020 год поистине революционным годом для индустрии e-commerce и ее долгосрочной траектории развития", – комментирует результаты исследования вице-президент по маркетингу Payoneer Джонни Стил.

Во втором квартале 2020 года объем продаж в мире увеличился на 81% в сравнении с II кварталом 2019 года. Третий и четвертый квартал 2020 сохранили тенденцию.

Напомним, в рейтинге самых зеленых городов мира Киев занял 100 место.