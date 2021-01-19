Обігнали Ізраїль і Японію. Україна увійшла в Топ-10 країн за зростанням доходів від електронної комерції

Україні вдалося обійти в рейтингу Японію та Індію, зайнявши 6 місце в рейтингу.

За перші 6 місяців минулого року загальний дохід онлайн-маркетплейсів підвищився на 37%, — повідомляється в дослідженні Payoneer's Global Seller Index, який охоплює II і III квартали 2020.

Україні вдалося зайняти 6 місце серед країн з найбільшим показником річного доходу в електронній комерції.

Перші п'ять країн в рейтингу виглядають так:

Китай США Гонконг Південна Корея Великобританія.

Нашій країні вдалося обігнати в рейтингу В'єтнам, Ізраїль, Індію і Японію, які зайняли наступні за Україною місця в ТОП-10.

З точки зору продажів IV квартал повинен стати рекордним для всього світу. Підприємцям вдалося адаптуватися до нових реалій і компенсувати втрати, які були на початку березні-квітні 2020.

"Продавці на маркетплейсах традиційно вважалися новаторами, які вміють визначати нові можливості і використовувати їх в потрібний час Саме ця комбінація якостей, що об'єднує маркетплейси і продавців, зробить 2020 рік воістину революційним роком для індустрії e-commerce і її довгострокової траєкторії розвитку", — коментує результати дослідження віце-президент з маркетингу Payoneer Джонні Стіл.

У другому кварталі 2020 року об`єм продажів в світі збільшився на 81% в порівнянні з II кварталом 2019 року. Третій і четвертий квартал 2020 зберегли тенденцію.

Нагадаємо, в рейтингу найзеленіших міст світу Київ зайняв 100 місце.