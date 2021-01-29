Болгарські шахраї використовували підроблений паспорт Сталоне для реклами своїх послуг

Друкарські верстати угруповання фальшивомонетників виявили у 30-ти різних місцях по всій Болгарії.

Поліція Болгарії заарештувала групу злочинців, які виготовляють підроблені документи. В "рекламному проспекті", що підтверджує якість їх продукції, шахраї використовували паспорт з фотографією та "особистими даними" американського актора Сильвестра Сталоне.

Як повідомляє "Reuters", прокуратура пред'явила звинувачення чотирьом болгарам, підозрюваним у причетності до організованого злочинного угрупування, що займається виготовленням та розповсюдженням підроблених болгарських документів, а також фальшивих доларових і євро банкнот у балканських країнах.

Всіх чотирьох зарештували після того, як друкарські верстати для виробництва підроблених банкнот і документів виявили під час обшуків у 30-ти різних місцях по всій Болгарії. Як повідомляє інформагентство, операцію організували спільно з Європолом та Секретної служби США.

"Під час спеціальної поліцейської операції в болгарській Софії, правоохоронці вилучили у шахраїв підроблений болгарський паспорт з фотографією і ім'ям Сталоне, який розповсюджується ними в рекламних цілях, як "роздатковий матеріал", — повідомляється в матеріалі. Як зазначено в заяві прокуратури, паспорт Сталоне "використовувався як зразок для демонстрації клієнтам високої якості їх контрфактної продукції".

Крім паспорта Сталлоне та інших підроблених болгарських документів виявили 2958 підроблених банкнот номіналом 100 євро і 6815 банкнот номіналом 50 доларів. Також повідомляється, що під час обшуку у квартирі в південному місті Пловдив поліція також вилучила велику кількість високоякісних підроблених євро і доларових купюр, зокрема підроблені болгарські посвідчення особи і водійські права.

Нагадаємо, восени минулого року з фальшивим австрійським паспортом в пункті пропуску "Яготин" був затриманий громадянин Туреччини. Чоловіка видало те, що його зростання далеко не відповідав зазначеним в документі 191 см.