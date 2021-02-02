Закликав гвалтувати черниць з будинку своєї бабусі: у Британії засудили наймолодшого терориста

Неонацистську дивізію Feuerkrieg, в якій перебував засуджений, заснував 13-річний школяр з Естонії.

У Великобританії сьогодні засудили наймолодшого терориста країни — 16-річного школяра з Корнуолла. Він зізнався в усіх десяти пунктах звинувачення, враховуючи зберігання терористичних документів і поширення терористичних матеріалів. Він є членом неонацистської організації Feuerkrieg ("Вогняна війна"), якою управляє 13-річний школяр з Естонії. Про це пише Daily Mail.

Організація Feuerkrieg закликає до "білого джихаду" проти євреїв, мусульман і ЛГБТ-спільноти. А засуджений школяр, особистість якого не розкривається через юний вік, крім іншого, закликав "гвалтувати християнських черниць ім'ям Гітлера". Причому робив це з будинку своєї бабусі в графстві Корнуолл, де наразі проживає.

[ + – ] Один із дописів британця, в якому він закликав підірвати "брудну бомбу" в Лондоні

Він є "Командиром" британського підрозділу Feuerkrieg, проте заснована вона була 13-річним естонцем. Вона складається з прихильників зверхності білих і заснована на ідеології відомого американського неонациста Джейсона Мейсона. Нагадаємо, один із найвпливовіших неонацистських лідерів сучасності проживає в Денвері та є радником у неонацистській мережі Atomwaffen. Крім цього "натхненниками" Feuerkrieg є Адольф Гітлер і серійний вбивця Чарльз Менсон.

[ + – ] Символіка організації Feuerkrieg

Засновника Feuerkrieg, якому зараз тільки 13 років, неможливо притягнути до відповідальності та назвати його ім'я. Він був ідентифікований минулого року естонською секретною службою КаПо, і зараз, як повідомив Алар Рідаме, представник КаПо, "із ним спілкуються співробітники спецслужб".

"Ці випадки повинні розглядатися іншими законними засобами, щоб захистити дитину від самої себе, а також захистити всіх інших від передбачуваної загрози", — зазначив Рідаме.

Однак організація 13-річного неонациста привертає до себе молодь з усього світу. Найбільше послідовників проживає в сусідніх з Естонією Латвії та Росії, однак постійно зростає кількість членів із Великобританії, Канади і США.

Члени Feuerkrieg захоплюються Брентоном Таррантом, який вбили 51 мусульманина унаслідок нападу на мечеть у Крайстчерчі, Нова Зеландія; Діланом Руфом, який застрелив дев'ятьох афроамериканців у Південній Кароліні в 2015 році і Андерсом Брейвіком, який влаштував бійню на норвезькому острові Утоя в 2011 році, убивши 69 молодих членів ліберальної політичної партії. На Різдво вони навіть опублікували тюремні адреси Брейвіка і Таррант, щоб члени організації "могли привітати їх на свята".

У Міжнародній організації з боротьби з ненавистю повідомили, що в закритих чатах члени Feuerkrieg обговорюють ретельно продумані плани "знищення системи", які охоплюють атаки на релігійних лідерів і поліцію, а також викрадення, страти і сексуальне насильство.

Крім цього члени Feuerkrieg ділилися рецептами виготовлення бомб, заохочували одне одного до занять стріляниною і вчили виготовляти зброю.

Члени Feuerkrieg пов'язані з кримінальними злочинами по всьому світу, зокрема зі спробою теракту в Литві минулого року. Також, у 2020 році велося розслідування у США, стосовно молодого військовослужбовця, який визнав себе винним у розповсюдженні терористичних матеріалів.