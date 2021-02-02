RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Закликав гвалтувати черниць з будинку своєї бабусі: у Британії засудили наймолодшого терориста

185
неонацист, неонацизм, великобританія
Фото: Соцсети

Неонацистську дивізію Feuerkrieg, в якій перебував засуджений, заснував 13-річний школяр з Естонії.

У Великобританії сьогодні засудили наймолодшого терориста країни — 16-річного школяра з Корнуолла. Він зізнався в усіх десяти пунктах звинувачення, враховуючи зберігання терористичних документів і поширення терористичних матеріалів. Він є членом неонацистської організації Feuerkrieg ("Вогняна війна"), якою управляє 13-річний школяр з Естонії. Про це пише Daily Mail.

Організація Feuerkrieg закликає до "білого джихаду" проти євреїв, мусульман і ЛГБТ-спільноти. А засуджений школяр, особистість якого не розкривається через юний вік, крім іншого, закликав "гвалтувати християнських черниць ім'ям Гітлера". Причому робив це з будинку своєї бабусі в графстві Корнуолл, де наразі проживає.

неонацист, неонацизм, великобританія
Один із дописів британця, в якому він закликав підірвати "брудну бомбу" в Лондоні

Він є "Командиром" британського підрозділу Feuerkrieg, проте заснована вона була 13-річним естонцем. Вона складається з прихильників зверхності білих і заснована на ідеології відомого американського неонациста Джейсона Мейсона. Нагадаємо, один із найвпливовіших неонацистських лідерів сучасності проживає в Денвері та є радником у неонацистській мережі Atomwaffen. Крім цього "натхненниками" Feuerkrieg є Адольф Гітлер і серійний вбивця Чарльз Менсон.

неонацист, неонацизм, великобританія
Символіка організації Feuerkrieg

Засновника Feuerkrieg, якому зараз тільки 13 років, неможливо притягнути до відповідальності та назвати його ім'я. Він був ідентифікований минулого року естонською секретною службою КаПо, і зараз, як повідомив Алар Рідаме, представник КаПо, "із ним спілкуються співробітники спецслужб".

"Ці випадки повинні розглядатися іншими законними засобами, щоб захистити дитину від самої себе, а також захистити всіх інших від передбачуваної загрози", — зазначив Рідаме.

Однак організація 13-річного неонациста привертає до себе молодь з усього світу. Найбільше послідовників проживає в сусідніх з Естонією Латвії та Росії, однак постійно зростає кількість членів із Великобританії, Канади і США.

Члени Feuerkrieg захоплюються Брентоном Таррантом, який вбили 51 мусульманина унаслідок нападу на мечеть у Крайстчерчі, Нова Зеландія; Діланом Руфом, який застрелив дев'ятьох афроамериканців у Південній Кароліні в 2015 році і Андерсом Брейвіком, який влаштував бійню на норвезькому острові Утоя в 2011 році, убивши 69 молодих членів ліберальної політичної партії. На Різдво вони навіть опублікували тюремні адреси Брейвіка і Таррант, щоб члени організації "могли привітати їх на свята".

У Міжнародній організації з боротьби з ненавистю повідомили, що в закритих чатах члени Feuerkrieg обговорюють ретельно продумані плани "знищення системи", які охоплюють атаки на релігійних лідерів і поліцію, а також викрадення, страти і сексуальне насильство.

Крім цього члени Feuerkrieg ділилися рецептами виготовлення бомб, заохочували одне одного до занять стріляниною і вчили виготовляти зброю.

Члени Feuerkrieg пов'язані з кримінальними злочинами по всьому світу, зокрема зі спробою теракту в Литві минулого року. Також, у 2020 році велося розслідування у США, стосовно молодого військовослужбовця, який визнав себе винним у розповсюдженні терористичних матеріалів.