Призывал насиловать монахинь из дома своей бабушки: в Британии осудили самого юного террориста

Неонацистскую дивизию Feuerkrieg, в которой состоял осужденный, основал 13-летний школьник из Эстонии

В Великобритании сегодня осудили самого юного террориста страны – 16-летнего школьника из Корнуолла. Он признался по всем десяти пунктам обвинения, включая хранение террористических документов и распространение террористических материалов. Он состоит в неонацистской организации Feuerkrieg ("Огненная война"), которая управляется 13-летним школьником из Эстонии. Об этом пишет Daily Mail.

Организация Feuerkrieg призывает к "белому джихаду" против евреев, мусульман и ЛГБТ-сообщества. А осужденный школьник, личность которого не раскрывается из-за юного возраста, кроме прочего, призывал "насиловать христианских монахинь именем Гитлера". Причем делал это из дома своей бабушки в Корнуолле, где в данный момент проживает.

[ + – ] Один из постов британца, в котором он призывал взорвать "грязную бомбу" в Лондоне

Он является "Командиром" британского подразделения Feuerkrieg, однако основана она была 13-летним эстонцем. Она включает в себя сторонников превосходства белых и основана на идеологии известного американского неонациста Джейсона Мэйсона. Напомним, один из самых влиятельных неонацистских лидеров современности проживает в Денвере и является советником в неонацистской сети Atomwaffen. Кроме этого "вдохновителями" Feuerkrieg являются Адольф Гитлер и серийный убийца Чарльз Мэнсон.

[ + – ] Символика организации Feuerkrieg

Основателя Feuerkrieg, которому сейчас только 13 лет, невозможно привлечь к ответственности и назвать его имя. Он был идентифицирован в прошлом году эстонской секретной службой КаПо, и сейчас, как сообщил Алар Ридамэ, представитель КаПо, "с ним общаются сотрудники спецслужб".

"Эти случаи должны рассматриваться другими законными средствами, чтобы защитить ребенка от самого себя, а также защитить всех остальных от предполагаемой угрозы", — отметил Ридамэ.

Однако организация 13-летнего неонациста привлекает к себе молодежь со всего мира. Больше всего последователей проживает в соседних с Эстонией Латвии и России, однако постоянно растет число членов из Великобритании, Канады и США.

Члены Feuerkrieg восхищаются Брентоном Таррантом, убившим 51 мусульманина в результате нападения на мечеть в Крайстчерче, Новая Зеландия, Диланом Руфом, который застрелил девятерых афроамериканцев в Южной Каролине в 2015 году и Андерсом Брейвиком, который устроил бойню на норвежском острове Утоя в 2011 году, убив 69 молодых членов либеральной политической партии. На Рождество они даже опубликовали тюремные адреса Брейвика и Тарранта, чтобы члены организации "могли поздравить их на праздники".

В Международной организации по борьбе с ненавистью сообщили, что в закрытых чатах члены Feuerkrieg обсуждают тщательно продуманные планы "уничтожения системы", которые включают в себя атаки на религиозных лидеров и полицию, а также похищения, казни и сексуальное насилие.

Кроме этого члены Feuerkrieg делились рецептами изготовления бомб, поощряли друг друга в занятиях стрельбой и учили изготовлять оружие.

Члены Feuerkrieg связаны с уголовными преступлениями по всему миру, в частности с попыткой теракта в Литве в прошлом году. Также, в 2020 году велось расследование в США, касаемо молодого военнослужащего, который признал себя виновным в распространении террористических материалов.