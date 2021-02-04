Донесла сусідка-українка: британку можуть посадити на два роки в Дубаї за слово "f*ck"

У Дубаї образливі жести та поведінка, така як лайка, вважаються серйозними громадськими злочинами.

31-річній британці загрожує два роки в'язниці в Дубаї після того, як її сусідка по квартирі повідомила до місцевої поліції про образу в листуванні. Жінки посварилися через обідній стіл, який одна з них використовувала для роботи під час самоізоляції. І британка написала своїй сусідці-українці "f*ck you" в WhatsApp. Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався ще в жовтні 2020 року. Британка, яка пропрацювала в Дубаї більше двох років, збиралася повернутися додому, оскільки у неї закінчувалася віза, і вже чекала свій рейс в аеропорту, коли її зняли з рейсу і доставили до поліцейського відділку.

Там їй сказали, що на неї подана скарга, вона не може виїхати і тепер їй загрожує реальний термін на два роки за гратами, тому що сусідка "почувається ображеною" і відмовляється відкликати скаргу.

"Я не можу повірити в те, що зробила моя сусідка по квартирі — вона була так зла на мене. Я благала її відкликати скаргу, але вона сказала: "Ця кримінальна справ ". Я ніколи не очікувала, що європейка скористається суровими законами ОАЕ".

Українка від коментарів відмовилася. Однак представниця правозахисної організації "Затримані в Дубаї", Радха Стірлінг, підтвердила, що в ОАЕ дійсно діють дуже суворі закони, що стосуються так званих кіберзлочинів та образ. І переважна частина іноземців про них поняття не мають. Одна лайка, образа, погроза, яка пролунала в електронному листуванні, у текстовому повідомленні або соцмережах може розцінюватися як кримінальний злочин, якщо сторона, яка вважає себе ображеною або постраждалою, вимагатимк порушення справи.

"На вас може поскаржитися хто завгодно — ваш чоловік або партнер, друг, дитина, колега, віртуальний знайомий, просто чужа вам людина, з якою у вас випадково зав'язалося спілкування в кіберпросторі. Водночас дія цих абсурдних законів не обмежується територією ОАЕ. Ви можете жити в будь-якій країні світу, достатньо, щоб ваша "жертва" проживала в ОАЕ", — пояснила Стірлінг. Також вона нагадала, що непристойні жести та лайки в реальному житті також можуть спричинити кримінальну відповідальність. Тож, вилаявшись вголос, іноземець може тим самим образити когось поруч, і той звернеться до поліції.

Нагадаємо, образливі жести та поведінка, така як лайка, вважаються серйозними громадськими злочинами в Дубаї. Порушник цього закону підлягає штрафу, депортації, або ув'язненню, або всім цим трьом покаранням. Так, кілька років тому американець відсидів місяць у в'язниці і сплатив солідний штраф за те, що облаяв працівницю сервіс-центру корпорації "Емаар", куди прийшов зі скаргою на недоробки в його квартирі в житловому комплексі The Greens. Жінка подала на грубіяна в суд. Вона не змогла вимовити лайку та написала її на папері, яку передала судді. Суд також оштрафував охоронця сервіс-центру, який відповів клієнту лайкою.