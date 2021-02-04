Донесла соседка-украинка: британку могут посадить на два года в Дубаи за слово "f*ck"

В Дубаи оскорбительные жесты и поведение, такое как ругань, считаются серьезными общественными преступлениями

31-летней британке грозит два года тюрьмы в Дубае после того, как ее соседка по квартире сообщила в местную полицию о оскорблении в переписке. Женщины повздорили из-за обеденного стола, который одна из них использовала для работы во время самоизоляции. И британка написала своей соседке-украинке "f*ck you" в WhatsApp. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел еще в октябре 2020 года. Британка, которая проработала в Дубаи более двух лет, собиралась вернуться домой, так как у нее заканчивалась виза, и уже ждала свой рейс в аэропорту, когда ее сняли с рейса и доставили в полицейский участок.

Там ей сказали, что на нее подана жалоба, она не может уехать и теперь ей грозит реальный срок в два года за решеткой, потому что соседка "чувствует себя оскорбленной" и отказывается отозвать жалобу.

"Я не могу поверить в то, что сделала моя соседка по квартире — она ​​была так зла на меня. Я умолял ее отозвать жалобу, но она сказала: "Это уголовное дело". Я никогда не ожидала, что европейка воспользуется строгими законами ОАЭ".

Украинка от комментариев отказалась. Однако представительница правозащитной организации "Задержанные в Дубаи", Радха Стирлинг, подтвердила, что в ОАЭ действительно действуют очень строгие законы, касающиеся так называемых киберпреступлений и оскорблений. И подавляющее большинство иностранцев о них понятия не имеют. Одно ругательство, оскорбление, угроза, прозвучавшее в электронной переписке, в текстовом сообщении или соцсетях может расцениваться как уголовное преступление, если сторона, считающая себя оскорбленной или пострадавшей, потребует возбуждения дела.

"На вас может пожаловаться кто угодно — ваш супруг или партнер, друг, ребенок, коллега, виртуальный знакомый, просто чужой вам человек, с которым у вас случайно завязалось общение в киберпространстве. При этом действие этих абсурдных законов не ограничивается территорией ОАЭ. Вы можете жить в любой стране мира, достаточно, чтобы вашей "жертвой" являлся проживающий в ОАЭ", — объяснила Стирлинг. Также она напомнила, что неприличные жесты и ругательства в реале также могут повлечь за собой уголовную ответственность. Потому как, выругавшись вслух, иностранец может тем самым оскорбить кого-то рядом, и тот обратится в полицию.

Напомним, оскорбительные жесты и поведение, такое как ругань, считаются серьезными общественными преступлениями в Дубаи. Нарушитель этого закона подлежит штрафу, депортации, либо заключению в тюрьму, либо всем этим трем наказаниям. Так, несколько лет назад американец отсидел месяц в тюрьме и уплатил солидный штраф за то, что обругал служащую сервис-центра корпорации "Эмаар", куда пришел с жалобой на недоделки в его квартире в жилом комплексе The Greens. Женщина подала на грубияна в суд. Она не смогла произнести ругательство и написала его на бумаге, которую передала судье. Суд также оштрафовал охранника сервис-центра, который ответил клиенту руганью.