Австралійського плавця, призера Олімпіади, зловили з героїном на 2 мільйони доларів

Скотта Міллера звинувачують у тому, що він керував цілим злочинним синдикатом

45-річного плавця Скотта Міллера і призера Олімпійських ігор 1996 року, затримали в його розкішних апартаментах у Сіднеї і вилучили партію героїну на 2,2 мільйони доларів. Колишнього спортсмена звинувачують у тому, що він керував злочинним синдикатом і розповсюджував наркотики по всій Австралії. Про це пише CNN.

Міллер збирався переправити героїн з Сіднея, замаскувавши його під партію свічок. Поліція штурмувала його будинок, вибила двері і затримала Міллера. Після обшуку були знайдені наркотики, майже сто тисяч доларів готівкою і мобільні телефони.

[ + – ] Свічки з героїном, вилучені у плавця

[ + – ] Поліцейські несуть речові докази

Міллер став срібним і бронзовим призером Олімпіади в Атланті в 1996 році з плавання на сто метрів стилем батерфляй.

[ + – ] Скотт Міллер на Олімпіаді в Атланті в 1996 році

Скотт Міллер був відрахований з Австралійського Інституту Спорту за постійні пропуски тренувань. У кінці 1997 року його тест на марихуану дав позитивний результат, і Міжнародна федерація плавання в 1998 році на два місяці відсторонила його від участі в змаганнях. Повернувшись до змагань, він не зміг пройти відбір для участі в Олімпійських іграх 2000 року. У 2008 році поліція виявила під час обшуку в Скота Міллера наркотики, зброю і велику суму грошей.

[ + – ] Скотт Міллер під час затримання у 2021 році в Сіднеї

Він є одним з найвідоміших спортсменів Австралії. І не тільки через його спортивні успіхи. Він був одружений з мільйонеркою Шарлоттою Доусон, яка наклала на себе руки кілька років тому, сам зізнавався в тому, що після стрімкої слави підсів на наркотики і був змушений піти з великого спорту. Однак останнім часом він вів лекції про шкоду наркотиків у церкві саєнтології і влаштувався на роботу в судноплавну компанію.