Австралийского пловца, призера Олимпиады, поймали с героином на 2 миллиона долларов

Скотта Миллера обвиняют в том, что он руководил целым преступным синдикатом

45-летнего пловца Скотта Миллера и призера Олимпийских игр 1996 года, задержали в его роскошных апартаментах в Сиднее и изъяли партию героина на 2,2 миллиона долларов. Бывшего спортсмена обвиняют в том, что он руководил преступным синдикатом и распространял наркотики по всей Австралии. Об этом пишет CNN.

Миллер собирался переправить героин из Сиднея, замаскировав его под партию свечей. Полиция штурмовала его дом, выбила двери и задержала Миллера. После обыска были найдены наркотики, почти сто тысяч долларов наличными и мобильные телефоны.

[ + – ] Свечи с героином, изъятые у пловца

[ + – ] Полицейские несут вещественные доказательства

Миллер стал серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Атланте в 1996 году по плаванию на сто метров стилем баттерфляй.

[ + – ] Скотт Миллер на Олимпиаде в Атланте в 1996 году

Скотт Миллер был отчислен из Австралийского Института Спорта за постоянные пропуски тренировок. В конце 1997 года его тест на марихуану дал положительный результат, и Международная федерация плавания в 1998 году на два месяца отстранила его от участия в соревнованиях. Вернувшись к соревнованиям, он не смог пройти отбор для участия в Олимпийских играх 2000 года. В 2008 году полиция обнаружила при обыске у Скота Миллера наркотики, оружие и крупную сумму денег.

[ + – ] Скотт Миллер во время задержания в 2021 году в Сиднее

Он является одним из самых известных спортсменов Австралии. И не только из-за его спортивных успехов. Он был женат на миллионерше Шарлотте Доусон, которая покончила с собой несколько лет назад, сам признавался в том, что после свалившейся на него славы подсел на наркотики и был вынужден уйти из большого спорта. Однако в последнее время он вел лекции о вреде наркотиков в церкви саентологии и устроился на работу в судоходную компанию.