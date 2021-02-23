Президент Узбекистану володіє таємною резиденцією зі штучним озером, — розслідування (фото)

Комплекс зведений на території біосферного резервату, частина якого входить до списку всесвітньої спадщини UNESCO.

Журналісти узбецької служби Радіо Свобода (Радіо Озодлик) під час розслідування з'ясували, що державні компанії Узбекистану брали участь в будівництві секретного гірського курорту для президента країни Шавкат Мірзійоєва та його сім'ї.

За інформацією журналістів, побудований в 2018 році комплекс, розташований приблизно в 100 км від Ташкента та відгороджений блокпостами охорони і парканами з колючим дротом, оцінюється в кілька сотень мільйонів доларів і не має ніяких офіційних документів.

Комплекс зведений на території Угам-Чаткальського біосферного резервату, частина якого входить до списку всесвітньої спадщини UNESCO.

За інформацією журналістів, над територією комплексу встановлена безпольотна зона, усередині — обладнані вертолітні майданчики, а біля нього побудоване нове штучне водосховище — спеціально для Мірзійоєва.

За словами місцевих жителів, будівництво водосховища порушило систему водопостачання в довколишніх селах, і деякі сім'ї були змушені переселитися з місця свого проживання.

Під час будівництва, у робочих при вході на територію вилучали мобільні телефони, тому журналісти не змогли знайти жодної фотографії.

З моменту завершення будівництва комплексу минуло більше двох років, але узбецький уряд досі не оприлюднив жодної інформації про нього.

Як зазначають автори розслідування, на відміну від свого попередника, авторитарного лідера Іслама Карімова, Шавкат Мірзійоєв неодноразово заявляв про необхідність прозорого управління державою. Він також виступав за поліпшення ситуації з правами людини і боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв вступив на посаду в грудні 2016 року. Позачергові вибори в Узбекистані проводилися у зв'язку зі смертю президента Іслама Карімова, який керував країною впродовж 27 років і помер 2 вересня 2016 року після перенесеного інсульту.