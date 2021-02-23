Президент Узбекистана владеет тайной резиденцией с искусственным озером, – расследование (фото)

Комплекс возведен на территории биосферного резервата, часть которого включена в список всемирного наследия UNESCO.

Журналисты узбекской службы Радио Свобода (Радио Озодлик) в ходе расследования выяснили, что государственные компании Узбекистана участвовали в строительстве секретного горного курорта для президента страны Шавката Мирзиеева и его семьи.

По информации журналистов, построенный в 2018 году комплекс, расположенный примерно в 100 км от Ташкента и отгороженный блокпостами охраны и заборами с колючей проволокой, оценивается в несколько сотен миллионов долларов и не имеет никаких официальных документов.

Комплекс возведен на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата, часть которого включена в список всемирного наследия UNESCO.

По информации журналистов, над территорией комплекса установлена бесполетная зона, внутри – оборудованы вертолетные площадки, а около него построено новое искусственное водохранилище – специально для Мирзиеева.

По словам местных жителей, строительство водохранилища нарушило систему водоснабжения в близлежащих деревнях, и некоторые семьи были вынуждены переселиться с места своего проживания.

Во время строительства, у рабочих при входе на территорию изымали мобильные телефоны, поэтому журналисты не смогли найти ни одной фотографии.

С момента завершения строительства комплекса прошло более двух лет, но узбекское правительство до сих пор не обнародовало никакой информации о нем.

Как отмечают авторы расследования, в отличие от своего предшественника, авторитарного лидера Ислама Каримова, Шавкат Мирзиеев неоднократно заявлял о необходимости прозрачного управления государством. Он также выступал за улучшение ситуации с правами человека и борьбу с коррупцией.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступил в должность в декабре 2016 года. Внеочередные выборы в Узбекистане проводились в связи с кончиной президента Ислама Каримова, правившего страной на протяжении 27 лет и умершего 2 сентября 2016 года после перенесенного инсульта.