У Максакової вилучили квартиру за 200 млн у центрі Москви

Оперна діва звинуватила слідство у грубому ігноруванні кримінально-процесуального кодексу РФ.

Відома оперна співачка і вдова убитого в Україні колишнього депутата Державної думи Дениса Вороненкова Марія Максакова залишилася без квартири на Краснопресненській набережній у центрі Москви, яку їй подарував батько.

Як інформує Mash, спочатку нерухомість вилучили як речовий доказ, тепер її статус невідомий.

Ресурс нагадує, що обвинуваченими у справі про шахрайство, у межах якого арештували нерухомість, проходили кілька людей. Максакова повідомляла, що залишилася без нерухомості вартістю близько 200 млн рублів через свого фіктивного чоловіка Далхата Халаєва.

Оперна діва вступила з ним в шлюб, тому що той обіцяв їй розібратися з її справами, поки вона жила в Україні. Максакова переписала на Халаєва цю квартиру, яку той згодом продав братам Мальсаговим за півціни, однак грошей так і не отримав.

На сьогодні союз Максакової з Халаєвим суд визнав недійсним. Операцію про продаж своєї квартири Максакова оскаржила в судах, проте доступу до власної житлоплощі вона як і раніше не має.

"У цій групі більше семи осіб обвинувачених, до того ж у кожного удосталь значних доходів і перелік майна. Це — кінотеатри, ресторани, торгові площі, що здаються в оренду. Проте, слідчий Мурадов, замість того щоб заарештувати їх майно, заарештував моє, грубо ігноруючи рішення судів і кримінально-процесуальний кодекс", — розповіла Максакова.

Раніше повідомлялося, що ще у 2017 році вдова убитого в Україні колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова повідомила, що отримала погрози від якогось людини, яка від імені "українських патріотів" зажадала, щоб вона покинула Україну.

Екс-депутат Держдуми РФ вважає, що цей ультиматум був "зрежисований ФСБ". Вона також зазначила, що загрози, які надійшли на її адресу, є спробою дискредитувати Україну в тому, що вона "не здатна захищати своїх громадян".

Також ми писали, що Марія Максакова неоднозначно коментувала результати українського слідства, яке звинуватило в замовленні її колишнього чоловіка російського "авторитета" Володимира Тюріна.

Спочатку вона сказала, що в таку версію не вірить, а потім сама себе спростувала, що це зробив все-таки Тюрін. Марія впевнена, що в історії замішана ФСБ, яка мстила Вороненкові за його антикорупційні розслідування. А ось з роллю Тюріна все не так однозначно.

У жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України завершила розслідування вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.